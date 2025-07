LEHI, Utah, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Amare Global, The Mental Wellness Company™, a le plaisir d'annoncer un nouveau chapitre puissant; à compter de maintenant, David Chung, propriétaire et président du conseil d'administration d'Amare Global, assumera le rôle de chef de la direction. Avec une passion inégalée pour la mission d'Amare et une volonté incessante de voir chaque partenaire de marque réussir, Chung entre en fonction pour diriger les partenaires de marque vers l'ère la plus excitante et la plus vaste de l'histoire d'Amare.

« Nous sommes reconnaissants du leadership d'Asma Ishaq et nous lui souhaitons beaucoup de succès, a déclaré Chung, ancien chef de la direction d'Amare.

La mission d'Amare Global est de diriger le mouvement mondial du bien-être mental sous la direction visionnaire de Chung. Chung raconte : « Amare passe à la vitesse supérieure. Il s'agit d'un moment d'harmonisation, d'accélération et de conviction absolue à l'égard de notre raison d'être, de notre personnel et de notre potentiel. Partenaires de marque, c'est maintenant votre tour. Ce changement créera une plus grande stabilité à mesure que nous investirons davantage, que nous rêvons plus grand et que nous serons plus audacieux que jamais. Il ne s'agit pas seulement d'une transition de direction, mais d'une élévation de la direction. »

Entrepreneur en série, Chung a une longue expérience dans la création de marques, le développement d'innovations de pointe et la direction d'équipes à haut rendement. Chung se concentrera sur l'expansion de l'innovation, la stimulation de la croissance mondiale et l'approfondissement de l'impact d'Amare en tant que chef de file de l'industrie.

À propos d'Amare Global

Amare Global® est reconnu comme un chef de file du mouvement du bien-être mental, offrant des solutions novatrices fondées sur la relation puissante entre le microbiome intestinal et l'axe intestin-cerveau (GBX). Soucieuse de la qualité et soutenue par des formulations brevetées primées aux États-Unis, Amare Global s'engage à offrir des solutions transformatrices qui favorisent l'amour - Amare signifie « aimer » en latin.

