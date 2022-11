GUANGZHOU, Chine, 31 octobre 2022 /CNW/ - Le groupe GAC a récemment annoncé l'ouverture du centre de recherche et de développement de GAC en Europe (centre de recherche et de développement en Europe) à Milan, en Italie. Dans le cadre de la continuité de la mission de GAC qui consiste à accéder aux marchés mondiaux, le lancement du centre de recherche et développement en Europe marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion de l'entreprise. Le centre rassemble les meilleures ressources industrielles du monde, y compris les fournisseurs et institutions de recherche et développement de premier plan, formant un écosystème d'excellence mondiale visant à renforcer les capacités globales d'innovation et de conception.

video1

L'installation de Milan joue un rôle central dans la mise en œuvre du programme de recherche et développement de l'entreprise à l'étranger. Conformément à l'orientation stratégique à long terme de l'entreprise « Design First, Other Fields to Follow » (Le design d'abord, les autres domaines ensuite), l'équipe prévoit de donner la priorité à la recherche prospective dans la conception des voitures conceptuelles et des modèles en préproduction et d'explorer le domaine des technologies émergentes par la suite.

Zhang Fan, vice-président du centre de recherche et développement de GAC, a déclaré : « La conception est l'une des valeurs les plus importantes pour le Groupe GAC, et, dans le marché d'aujourd'hui, un facteur de décision clé pour les clients. Nous avons choisi la ville de Milan comme premier centre de conception européen pour sa forte identité culturelle et créative, qui allie les idées en mouvement, l'innovation et la tradition du style et de la conception. »

Stéphane Janin, directeur de GAC Advanced Design Europe, supervisera les opérations de la nouvelle installation à Milan. M. Janin est connu dans le secteur comme « le maître des voitures conceptuelles » et a été l'un des responsables de la division des voitures conceptuelles de Renault.

Il dirigera une équipe de talents « fabriqués en Europe » en compagnie de membres des studios de conception de GAC en Chine et aux États-Unis. L'équipe jouera un rôle actif dans la communauté créative de Milan, favorisant l'échange d'idées et de pratiques innovantes à l'échelle mondiale.

Avec le soutien de la nouvelle équipe, GAC MOTOR tirera parti de la culture et du talent sophistiqués de l'Europe, ainsi que de la grande expérience de la région en matière de production, du réseau de recherche et développement et de la perspective de conception progressive pour maximiser l'attrait et la perception de la valeur des véhicules de GAC MOTOR.

Le constructeur d'automobiles a exporté 23 544 véhicules entre janvier et septembre 2022, en hausse de 84 % par rapport à l'année précédente. Depuis son entrée sur les marchés internationaux, GAC MOTOR a établi un réseau de distribution à l'étranger dans plus de 28 pays et régions.

Compte tenu du potentiel d'exportation prometteur de l'industrie automobile, l'inauguration du centre de recherche et développement de GAC en Europe offrira une occasion unique d'obtenir un meilleur accès aux clients à l'étranger grâce aux différentes ressources dont dispose désormais la marque.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1933380/video1.mp4

SOURCE GAC MOTOR

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Christy, +86-18029631882