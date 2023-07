Un nouveau cabinet fédéral bien au fait des dossiers de la communauté des affaires de la métropole

MONTRÉAL, le 26 juill. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la formation du nouveau Conseil des ministres par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et notamment des mandats importants attribués aux élus du Québec et de la métropole.

« La formation d'un Conseil des ministres du gouvernement fédéral a toujours un impact sur la prise de décision sur des dossiers clés. Nous sommes rassurés de constater que le nouveau Conseil comprend plusieurs ministres du Québec responsables de dossiers stratégiques. Nous saluons particulièrement la nomination de Pablo Rodriguez au poste de ministre des Transports. Il devra rapidement prendre des décisions concernant les sources de financement pour les projets de l'Aéroport de Montréal, l'augmentation du budget pour la construction du terminal du Port de Montréal à Contrecoeur, l'appui fédéral au déploiement du transport collectif dans la région métropolitaine et la sélection d'un projet de TGF/TGV sur le corridor Québec-Windsor », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous prenons acte de la nomination de Pascale St-Onge comme ministre du Patrimoine canadien. La Chambre s'est positionnée fortement en faveur de l'adoption du projet de loi C-38. Nous avons appelé Meta à respecter l'esprit de la loi et, devant leur réaction, nous avons nous-mêmes cessé nos activités publicitaires sur leurs plateformes et invité les entreprises à s'y engager également. La ministre Ste-Onge hérite de ce dossier majeur et nous suivrons attentivement son évolution dans les semaines à venir », a précisé Michel Leblanc.

« Nous félicitons Soraya Martinez Ferrada pour sa nomination comme ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Montréal et le Québec ont besoin d'une porteuse de dossier efficace pour leur développement économique. À ce titre, la Chambre sera présente pour l'avancement des grands dossiers stratégiques de l'économie métropolitaine. Nous saluons également la nomination de Marc Miller comme ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté », a poursuivi Michel Leblanc.

« Le maintien en poste de plusieurs ministres influents issus du Québec est une bonne nouvelle. François-Philippe Champagne comme ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Mélanie Joly aux Affaires étrangères et Steven Guilbeault comme ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sont bien au fait des enjeux de la métropole et contribuent à sensibiliser leurs collègues du Cabinet, au-delà de leurs responsabilités directes », a conclu Michel Leblanc.

