Un nombre record de femmes reçoivent le WCM Executive Leaders Award

TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - WCM est heureux d'annoncer les lauréats du prix WCM Executive Leaders Award 2023. Ce prix vise à accélérer les parcours professionnels de femmes accomplies dans leur carrière et qui brisent la barrière du plafond de verre. Cette année, 18 femmes ont reçu la distinction - le plus grand nombre décerné en un an à ce jour.

Des 223 entreprises cotées sur le TSX du Canada, neuf ont des femmes PDG et 13 pour cent des 1000 postes d'officier exécutif sont occupés par des femmes. Parmi les entreprises du Fortune 500, les femmes occupent 8,8 pour cent des postes de PDG.

"Il est nécessaire d'avoir davantage de femmes dirigeantes dans les directions générales du Canada, et l'industrie des finances n'est pas en reste", a déclaré la présidente et directrice générale de WCM, Lara Zink. "L'engagement des commanditaires de WCM à améliorer la représentation des femmes à des postes de direction est évident à travers le nombre de femmes exceptionnelles qui reçoivent le prix Executive Leaders Award en 2023".

Les entreprises parrainées en or de WCM soutiennent l'accélération de la carrière des femmes suivantes en leur offrant de la visibilité, une reconnaissance et un accompagnement.

Anne-Marie Monette , RBC Marchés des Capitaux

, RBC Marchés des Capitaux Archie Sachdeva , Manuvie

, Manuvie Ashleigh Patterson , Gluskin Sheff et Associés

, Gluskin Sheff et Associés Bridget Higgins , Banque Scotia, Services bancaires et marchés mondiaux

, Banque Scotia, Services bancaires et marchés mondiaux Élodie Fleury, Banque Nationale Marchés Financiers

Heather Killian , Marchés des capitaux CIBC

, Marchés des capitaux CIBC Holly Brooks , Manuvie

, Manuvie Karen Couldrey , Banque Scotia, Services bancaires et marchés mondiaux

, Banque Scotia, Services bancaires et marchés mondiaux Kiki Lin , Manuvie

, Manuvie Kim Pham , Banque Nationale Marchés Financiers

, Banque Nationale Marchés Financiers Laura Miller , RBC Marchés des Capitaux

, RBC Marchés des Capitaux Lisa Deakin , Banque HSBC Canada

, Banque HSBC Canada Maria Tihotchi, BMO Marchés des capitaux

Mehreen Siddique , Manuvie

, Manuvie Norma Valles, TD

Sandra T. Giannou , Banque Nationale Marchés Financiers

, Banque Nationale Marchés Financiers Valcony Sun, PwC

Yasmin Nasser , RBC Marchés des Capitaux

Les lauréats ont chacun récompensé six mois de coaching individuel pour cadres avec le partenaire de coaching de WCM, Felix Global. Depuis 2008, 74 femmes ont bénéficié de ce programme et ont atteint les plus hauts échelons de leur carrière au sein des marchés de capitaux. Le programme Executive Leaders Award soutient la mission plus large de WCM d'accélérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans la finance canadienne. L'un des principaux objectifs stratégiques de WCM est d'accélérer la carrière des femmes à tous les niveaux dans les services financiers canadiens, grâce à des programmes de perfectionnement professionnel, des récompenses et d'autres opportunités de visibilité et de réseautage.

À propos de WCM

WCM (Women in Capital Markets) travaille à accélérer l'équité, la diversité et l'inclusion dans l'industrie financière canadienne en partenariat avec les principaux courtiers immobiliers bancaires canadiens, les courtiers indépendants et étrangers, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance, les principaux fonds de pension, les organismes de réglementation, les bourses et Bureaux d'études. En tant qu'organisation à but non lucratif fondée en 1995, notre communauté s'est développée pour inclure 3 700 membres professionnels et étudiants, et nos initiatives ont eu un impact sur la carrière de nombreux étudiants et professionnels à travers le pays. Pour en savoir plus, visitez www.wcm.ca .

À propos de Félix Global

Felix Global est une entreprise de développement du leadership, de recherche, de recrutement et d'outplacement avec plus de 30 ans d'expérience dans l'aide aux meilleurs employeurs pour assurer la pérennité de leurs viviers de talents. Nous donnons à vos employés les moyens de s'épanouir dans le nouveau monde du travail, en développant des compétences transférables en matière de carrière et de leadership pour la vie. Préparez vos dirigeants à relever les défis critiques d'aujourd'hui et de demain grâce à de puissants programmes de talent, de leadership et de carrière qui génèrent des résultats gagnants.

