Un nombre record de 397 entreprises étrangères investissent aux Pays-Bas

Les incertitudes liées au Brexit entraînent 78 projets; des pourparlers avec 425 entreprises supplémentaires sont en cours

WASHINGTON, 19 février 2020 /CNW/ - Dans un climat international difficile, les Pays-Bas continuent d'être un pays de choix pour les entreprises étrangères, le Brexit contribuant à la réalisation d'une année record pour les investissements étrangers directs en 2019.

L'agence néerlandaise pour les investissements étrangers (NFIA), ses partenaires régionaux dans le réseau Invest in Holland et le Holland International Distribution Council ont contribué à attirer 397 projets d'investissements étrangers à travers le monde l'an dernier totalisant 4,3 milliards d'euros d'investissement en capital et la projection de la création de 14 000 emplois directs dans leurs trois premières années aux Pays-Bas.

Les entreprises américaines et canadiennes telles que Google, Bloomberg, Discovery, Fujifilm Irvine Scientific, FreshBooks et Rakuten Medical ont comptabilisé 94 projets d'investissements directs aux Pays-Bas en 2019, soit environ un tiers des 268 projets d'investissements étrangers dans lesquels la NFIA était directement impliquée dans le monde. Les projets nord-américains ont généré 4188 emplois aux Pays-Bas. Les projets impliquaient des bureaux de marketing et de vente, des sièges sociaux européens, des centres de distribution et des sites de production dans un éventail d'industries depuis les technologies de l'information jusqu'aux sciences du vivant et de la santé.

« Les compagnies nord-américaines choisissent d'investir en Hollande afin de profiter du climat favorable aux entreprises dans notre pays, de la main-d'œuvre hautement qualifiée et multilingue, d'infrastructures de niveau mondial, d'une culture innovatrice et de la qualité de vie, ce qui facilite l'attraction de talents, » selon Henry Jacobs, directeur général de la NFIA pour les Amériques. « Les Pays-Bas représentent la meilleure porte d'entrée pour l'Amérique en Europe de l'Ouest et au Royaume-Uni. »

Les incertitudes reliées au Brexit subsistent

Depuis le référendum sur le Brexit de juin 2019, 140 entreprises ont choisi les Pays-Bas pour les permis de l'Union européenne (UE), l'accès aux marchés européens et la capacité d'attirer des talents européens. Parmi les 140 entreprises, 78 ont fait leur choix en 2019. Les entreprises médiatiques Discovery et Ridley Scott, l'agence de notation de crédit AMBest et le manufacturier dans les domaines des sciences du vivant et de la santé Shionogi font partie des entreprises qui ont choisi les Pays-Bas à cause du Brexit. Ensemble, ces compagnies comptent pour plus de 4200 emplois directs et 375 millions d'euros en investissement dans les trois premières années.

Les incertitudes persistantes du Brexit contribuent à augmenter le nombre d'entreprises qui envisagent de s'installer aux Pays-Ba. La NFIA est en pourparlers avec 425 entreprises qui considèrent s'installer ou se développer aux Pays-Bas à cause du Brexit. Plusieurs entreprises veulent continuer de faire des affaires dans le marché européen sans avoir à subir des perturbations ou des incertitudes.

Selon le commissaire de la NFIA, Jeroen Nijland, « 2020 sera une année importante pour ces compagnies. Cela dépendra beaucoup des dispositions particulières d'un partenariat économique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les impacts vont varier d'un secteur à l'autre et les pressions afin de parvenir à un accord seront élevées cette année. Nous constatons que beaucoup d'entreprises et d'investissements sont en attente de ces nouveaux accords avant de prendre leur décision. D'autre part, de plus en plus d'entreprises n'attendent plus. Elles optent pour la certitude et la sécurité du marché européen que les Pays-Bas leur offrent en lieu et place. »

La NFIA offre un soutien confidentiel et gratuit aux entreprises cherchant à s'établir ou à développer leurs activités aux Pays-Bas et possède des bureaux en Amérique du Nord situés à Atlanta, Chicago, New York, San Francisco et Toronto. Pour de plus amples informations, visitez www.investinholland.com.



