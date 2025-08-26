MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Alors que les enfants reprennent le chemin des classes, l'École des Grands, l'un des principaux programmes de mentorat scolaire au Québec, constate une hausse sans précédent des besoins en soutien scolaire. En moyenne, près d'un garçon sur cinq et plus d'une fille sur dix quittent l'école secondaire sans diplôme ni qualification professionnelle, et plus de 70 % des jeunes de niveau collégial n'obtiennent pas leur diplôme dans les délais prévus1.

La situation s'inscrit dans un contexte de limitations budgétaires sans précédent en éducation. Ces restrictions fragilisent directement les services aux élèves et accentuent les inégalités scolaires.

L'École des Grands accompagne des élèves du primaire et des mentors du collégial dans plus de 70 % des régions administratives de la province. Sur l'ensemble de l'année scolaire 2025-2026, ce sont près de 1 800 participants qui sont attendus, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à l'an dernier. Avec l'ouverture de nouveaux programmes cet automne au Cégep de Sainte-Foy à Québec, au Collège Lionel-Groulx dans les Laurentides et au Cégep de Jonquière, l'École des Grands étend sa présence et est désormais active dans pratiquement tous les principaux centres urbains du Québec -- Montréal, Québec, Gatineau et Trois-Rivières -- ainsi qu'à Matane, Chicoutimi et Baie-Comeau.

« Derrière chaque chiffre, il y a un enfant qui a besoin d'un coup de pouce pour croire en ses capacités, souligne Alisha Wissanji, directrice générale de la Fondation W. et fondatrice du programme l'École des Grands. Nous voyons chaque jour des élèves perdre confiance simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'accompagnement nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser cette génération derrière. »

Un contexte de crise en éducation

Les ressources se font de plus en plus rares à tous les niveaux du système d'enseignement. Pénurie d'enseignants, manque de services spécialisés, ratios d'élèves trop élevés : les besoins explosent de toutes parts. Plusieurs organismes de soutien aux élèves ont dû réduire ou cesser leurs services faute de moyens, ce qui accentue le vide que des initiatives comme l'École des Grands s'efforcent de combler. « Lorsque les budgets font défaut dans le milieu de l'éducation, la Fondation W. prend le relais en finançant le transport scolaire et en offrant des petits-déjeuners aux écoles primaires et aux cégeps qui n'ont pas les moyens d'assurer ces services. Alors que le fardeau s'alourdit pour les établissements, nous devons compenser. Grâce à l'appui de nos partenaires, nous parvenons à maintenir nos services et même à étendre notre soutien à de nouveaux milieux, afin de répondre aux besoins criants des élèves », souligne Alisha Wissanji.

L'objectif de la Fondation W. est de soutenir la réussite éducative des jeunes. « Les besoins sont immenses. Nous faisons notre part, mais nous avons besoin de renfort. Ensemble, nous pouvons changer des trajectoires de vie et avoir un réel impact dans nos communautés », conclut Alisha Wissanji. Chaque personne peut aider à soutenir la réussite d'un élève vulnérable de l'École des Grands en faisant un don : fondationw.com/comment-nous-aider.

Des résultats prouvés par la recherche

Une récente étude d'impact menée par une équipe de chercheuses en éducation, confirme que l'École des Grands joue un rôle déterminant pour réduire les inégalités scolaires. L'étude démontre notamment que le programme permet de limiter la chute des résultats en mathématiques chez les garçons vulnérables, en plus d'accroître la réussite personnelle, professionnelle et sociale des mentors collégiens.

Pour la première fois dans le cadre de la recherche en éducation au Québec, des résultats démontrent de manière quantitative des retombées positives d'un programme de mentorat tant sur la réussite éducative des mentors que des mentorés.

Plus de détails sur l'étude d'impact sont disponibles ici.

À propos de l'École des Grands

L'École des Grands est un programme parascolaire de mentorat axé sur l'aide aux devoirs et l'éveil scientifique, visant à soutenir la réussite éducative des élèves vulnérables du primaire ainsi que des étudiants postsecondaires. En tant que programme phare de la Fondation W., l'École des Grands s'engage à promouvoir l'égalité des chances et à offrir aux populations vulnérables un véritable accès à la réussite scolaire. Le programme soutient à la fois les élèves du primaire et leurs mentors bénévoles, qui sont des étudiants collégiens et universitaires. Depuis sa création en 2015, l'École des Grands a aidé près de 4 000 participants au Québec et en Ontario, contribuant ainsi à l'amélioration des performances académiques des élèves en français, en mathématiques et en sciences. Aujourd'hui, le programme est implanté dans 71 % des régions administratives de la province. L'École des Grands est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, de la Gloria Baylis Foundation, de la Fondation Sibylla Hesse et de nombreux donateurs privés. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'École des Grands ou leur page LinkedIn.

