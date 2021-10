Un nombre égal de réalisatrices et réalisateurs pour l'édition 2021 de la Course des régions

Les cinéastes de la Course des régions s'engagent à réaliser leur film en respectant les mesures d'hygiènes imposées dans le cadre de la pandémie de la Covid-19. Les courts-métrages des cinéastes seront soumis à un jury et présentés lors d'une soirée de remise des prix aux lauréats en format virtuel au théâtre Granada de Sherbrooke le huit décembre prochain et au cours de la prochaine année sur les ondes d'Unis TV, diffuseur officiel de l'événement.