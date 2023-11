Deloitte Canada conclut une entente d'achat de crédits carbone avec CarbonCure Technologies afin de soutenir le stockage permanent du dioxyde de carbone dans le béton

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de l'engagement de Deloitte Canada envers la durabilité et la lutte contre les changements climatiques, le Cabinet a annoncé son entente pluriannuelle avec CarbonCure Technologies pour l'achat de crédits carbone de haute qualité. Grâce à cette entente, Deloitte appuiera directement le déploiement des technologies d'élimination du carbone de CarbonCure dans le monde entier.

Reconnue comme l'entreprise nord-américaine de technologies propres de l'année 2020 et lauréate du premier prix Carbon XPRIZE en 2021, CarbonCure est l'une des principales entreprises canadiennes du secteur des technologies d'élimination du carbone. Ses technologies injectent dans le béton du CO 2 capté et liquéfié provenant des industries et de la capture directe dans l'air (CDA). Cela permet non seulement de stocker le CO 2 de façon permanente, mais aussi d'accroître la résistance du béton, ce qui se traduit par des avantages économiques et climatiques.

L'entente pluriannuelle contribue à peaufiner la stratégie de gestion du carbone de Deloitte pour soutenir l'élaboration et l'évolution de solutions de marché pertinentes.

« Les sociétés acheteuses jouent un rôle essentiel en tant qu'investisseurs précoces dans les solutions climatiques qui permettent la décarbonation des secteurs très polluants et l'élimination permanente du carbone. Le soutien à l'élaboration et à la vérification de crédits d'élimination du carbone de grande qualité est crucial pour accroître le marché de gigatonnes qui est nécessaire à l'atteinte de la carboneutralité, souligne Sheri Penner, associée directrice de la raison d'être et de la durabilité chez Deloitte Canada. Dans le cadre de l'engagement de Deloitte à l'égard des cibles scientifiques de décarbonation de 1,5 °C, nous sommes heureux de soutenir les innovations canadiennes en matière de technologies propres avec CarbonCure. »

Grâce à des technologies de pointe, CarbonCure mélange le CO 2 avec des ingrédients du béton, le transformant en une substance qui améliore la résistance du béton tout en réduisant la dépendance au ciment, sa principale composante à forte intensité de carbone. La fabrication de ciment compte pour environ 7 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, une empreinte trois fois supérieure à celle du secteur mondial de l'aviation.

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde; on en produit chaque année environ 30 milliards de tonnes. La technologie de pointe de CarbonCure pour la fabrication de béton prêt à l'emploi réduit globalement cet impact environnemental d'environ 5 % par chargement transporté par camion.

« La conclusion de cette entente avec Deloitte Canada joue un rôle déterminant dans notre mission visant à avoir une incidence positive sur l'empreinte écologique du secteur de la construction et accélère le déploiement de notre produit à l'échelle mondiale, a déclaré Robert Niven, chef de la direction de CarbonCure. Ensemble, nous pouvons propulser l'innovation et la durabilité vers de nouveaux sommets. »

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) reconnaît l'importance de l'élimination du carbone pour atteindre la carboneutralité et limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C. Deloitte Canada est fier d'être à l'avant-garde de ce mouvement et de travailler activement à l'expansion de l'offre d'élimination du carbone et à la promotion de crédits carbone à haute intégrité.

