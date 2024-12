MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - PAS ICI, un regroupement pancanadien de personnes étudiantes luttant pour l'interdiction des armes d'assaut et d'autres mesures de contrôle des armes, applaudit la décision du gouvernement libéral de M. Trudeau d'émettre un nouveau décret visant à compléter la liste des armes d'assaut bannies au Canada tout en lançant le programme de rachat obligatoire de ces armes. Depuis la première mouture de la liste des armes d'assaut bannies en 2020, PAS ICI et d'autres acteurs comme PolySeSouvient avaient lancé de nombreuses alertes quant aux dangers inhérents d'un programme de rachat basé sur une liste d'armes d'assaut incomplète.

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement libéral fait un grand pas en avant en ce qui concerne la protection des Canadiennes et Canadiens, » dit Gabriel Comby, porte-parole du mouvement PAS ICI et coordonnateur aux affaires externes de l'Association étudiante de Polytechnique.

« On le voit malheureusement trop souvent dans les écoles aux États-Unis : c'est l'accès facile à des armes d'assaut qui est le plus important facteur de risque dans le déclenchement des tueries de masse. Les étudiantes et étudiants méritent de pouvoir développer leur plein potentiel dans un environnement sécuritaire, et cette mesure vient réaffirmer ce droit. 35 ans après le féminicide de masse à Polytechnique, nous voyons enfin l'aboutissement du travail entamé à l'époque par les étudiantes et étudiants de Polytechnique, et depuis repris partout au pays. »

« Nous nous réjouissons que ces armes, qui sont basées sur des modèles militaires, ne puissent plus tomber dans les mains d'acteurs malveillants. »

Le travail n'est cependant pas fini : il est impératif que le programme de rachat des armes bannies soit complété avant la prochaine élection fédérale pour éviter tout retour en arrière.

« Ce n'est qu'une fois nos rues entièrement débarrassées de ces armes que la population canadienne et les personnes étudiantes canadiennes pourront avoir une pleine paix d'esprit et un plein sentiment de sécurité. »

