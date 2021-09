Un Montréalais marche de Québec à Montréal et amasse 60 000$ pour Le Phare, maison de soins palliatifs pédiatriques

Pour cette 3e édition, l'organisateur bénévole Michael Lavoie a dépassé son objectif de 50 000$ en amassant plus de 60 000$ grâce à de généreux donateurs et partenaires. Ces dons serviront à financer une partie des soins essentiels offerts sans frais aux enfants atteints d'une maladie à issue fatale ainsi que des services d'accompagnement à leur famille.

Communauté bienveillante

Cette maison de soins palliatifs pédiatriques dans le secteur Angus à Rosemont bénéfice de l'implication de 70 bénévoles ainsi que de 55 activités de collecte de fonds organisées par la communauté.

Chaque don fait toute la différence pour assurer la pérennité de la mission du Phare; les Québécois peuvent contribuer en donnant en ligne au phare-lighthouse.com.

À propos du Phare, Enfants et Familles

Fondé en 1999, Le Phare, Enfants et Familles est la première maison de soins palliatifs pédiatriques du Québec. Le Phare offre gratuitement aux enfants atteints d'une maladie à issue fatale des séjours de répit, des soins de gestion de symptômes, un accompagnement de fin de vie, ainsi qu'un suivi de deuil pour les familles. Situé à Montréal dans le quartier Angus, Le Phare offre un milieu de vie lumineux, chaleureux et sécuritaire pour assurer le bien-être des enfants et de leur famille.

SOURCE Le Phare, Enfants et Famille

Renseignements: Source : Le Phare, Enfants et Familles, phare-lighthouse.com, 2725, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec), H1Y 0A1 ; Renseignements : Marie-Ève Taillefer, Conseillère, communications stratégiques, 438-883-8006, [email protected]

Liens connexes

http://www.phare-lighthouse.com