AUSTIN, Texas, 27 octobre 2022 /CNW/ - Le directeur médical exécutif du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) au St. David's Medical Center a récemment dirigé Venice Arrhythmias 2022, un atelier international biennal sur les arythmies cardiaques tenu à Venise, en Italie du 13 au 15 octobre 2022. En tant que président de Venice Arrhythmias, Andrea Natale, M.D., F.A.C.C., F.H.R.S., F.E.S.C., a organisé la programmation de l'événement. Plus de 600 participants de plus de 40 pays y ont participé.

Pendant trois jours, le Dr Natale a présenté des cas réels d'ablation endocospique et a discuté de technologies et d'approches novatrices pour l'ablation de fibrillation atriale. Le conférencier de marque de l'événement était Frank Biden, frère du président Joe Biden. Ce derrnier a donné une conférence lors de la cérémonie inaugurale intitulée « L'avenir de la santé mondiale ».

« Avec les experts de la communauté de l'arythmie cardiaque les plus reconnus du monde réunis en un seul endroit, sur la belle Île de San Giorgio Maggiore, Venise devient l'épicentre des dernières avancées et innovations dans notre industrie, a déclaré le Dr Natale. Je suis honoré d'être affilié à cette prestigieuse conférence et de représenter le TCAI et le travail de calibre mondial de tous nos médecins. »

L'atelier mettait en vedette des chefs de file reconnus dans le monde entier dans le domaine de l'électrophysiologie cardiaque fondamentale et clinique, qui ont présenté les derniers progrès et innovations scientifiques. Les invités ont participé à différentes séances interactives et pratiques, y compris des débats, des présentations traitant de cas cliniques stimulants et des discussions, ainsi que des séances de cas préenregistrées et en direct.

Venice Arrhythmias est soutenu par les sociétés scientifiques internationales opérant dans les domaines de l'électrophysiologie et de l'arythmie cardiaques, comme l'Association européenne du rythme cardiaque de la Société européenne de cardiologie (EHRA-ESC) et la Société du rythme cardiaque (HRS). L'événement a également été soutenu par la municipalité et la province de Venise. Fondée en 1989, Venice Arrhythmias est la conférence d'électrophysiologie la plus ancienne et qui connaît le plus de succès au monde.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site VeniceArrhythmias.org .

Personne-ressource pour les médias : ECPR

Matt Grilli ou Kat Griffith

[email protected] ou [email protected]

512 797-4002 ou 630 800-9533

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center