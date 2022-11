Un Marché des Fêtes dont les exposant.es sont des enfants!

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'organisme sans but lucratif La Cabane, situé dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie à Montréal, tiendra son tout premier Marché des Fêtes des enfants le dimanche, 4 décembre, de 10h à 17h. Au total, c'est plus de 70 familles qui seront de la partie pour vendre leurs créations.

On pourra entre autres y acheter des bracelets aux supers pouvoirs, des cartes de souhaits chantées, des items mode pour chiens, ainsi que des gourmandises de toutes sortes. Il s'agit d'une occasion unique d'acheter des cadeaux issus de la créativité des enfants, tout en contribuant à une activité de levée de fonds pour un organisme communautaire à but non-lucratif dédié aux familles.

Aussi, un service d'emballage cadeau et des trousses créatives pour amuser les plus petit.e.s seront offerts sur place, tout comme la possibilité de prendre une pause casse-croûte le temps de se ravitailler avec de délicieux plats et boissons festifs préparés par l'équipe de La Cabane!

Les visiteurs peuvent acheter leurs billets d'avance sur www.fabriquelacabane.org au coût de 5$ ou sur place, au 1695 rue Bélanger à Montréal, le jour de l'événement.

QU'EST-CE QUE LA CABANE?

Fondée en 2019, La Cabane est un organisme à but non lucratif (en voie de devenir un organisme de bienfaisance) établi dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie. Sa mission: permettre aux jeunes et aux enfants d'apprendre en menant une vie signifiante, entourés de leur famille et de leur communauté.

Pour supporter cette mission, La Cabane ancre ses activités dans trois piliers: le développement de saines habitudes de vie (à travers entre autres le jardinage et les arts culinaires), la citoyenneté active et la création artistique.

