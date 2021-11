Un marché des Fêtes au profit du Phare, Enfants et Familles

Ce sera une belle opportunité pour magasiner des cadeaux uniques pour les Fêtes et faits au Québec par des artisans incluant des mamans du Phare dont les enfants sont atteints d'une maladie à issue fatale. Pour découvrir les créateurs, visitez les pages des exposants du 27 et 28 novembre et 4 et 5 décembre .

« Le marché c'est une occasion de magasiner pour le temps des Fêtes tout en donnant un souffle de joie et de réconfort aux enfants du Phare et leur famille. Venez en grand nombre! » - Marie-Eve Lepage, maman du Phare et entrepreneure

La communauté du Phare sera sur place pour faire connaitre la cause des soins palliatifs pédiatriques. Il sera également possible de faire un don pour l'organisme.

OÙ

Au Locoshop Angus

2600 rue William-Tremblay

H1Y3J2 Montréal, QC

QUAND

27 et 28 novembre de 10h à 17h

4 et 5 décembre de 10h à 17h

Des artisans différents seront sur place chaque fin de semaine!

COMMENT AIDER LE PHARE?

1- Entrée : contribution volontaire au profit de la mission du Phare

2- Ventes de billets de tirage pour panier-cadeaux au profit du Phare

3- Achat de produits de la communauté du Phare (un pourcentage des ventes sera remis à l'organisme)

À propos du Phare

Fondé en 1999, Le Phare, Enfants et Familles offre des services complets aux enfants nécessitant des soins palliatifs pédiatriques et procure à leur famille répit, accompagnement et suivi de deuil.

phare-lighthouse.com

À propos du Collectif Créatif Montréal

Le Collectif Créatif MTL est un regroupement d'artisans, créateurs et designers de Montréal et environs créé par Mel Serangelo et Michelle Beauséjour. Leur mission est de faire rayonner le talent d'ici et le commerce local à travers des marchés créatifs.

collectifcreatifmtl.com

SOURCE Le Phare, Enfants et Famille

Renseignements: Marie-Ève Taillefer, Conseillère, communications stratégiques, Phare, Enfants et Familles, 514-787-5090, [email protected]

Liens connexes

http://www.phare-lighthouse.com