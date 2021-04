Un magnifique livre pour lancer la collection "Anticipations noires" !

De plus, dans un système éditorial francophone qui s'ancre dans un modèle patriarcal et peu enclin à évoluer, il est nécessaire, en 2021, de s'interroger sur la place des diversités dans la littérature d'aujourd'hui. Une terre d'immigration telle que le Québec devrait se targuer d'avoir une littérature qui reflète la diversité de ses communautés. Toutefois, il n'en est rien et seulement 4% des auteurs et autrices surplombent le paysage littéraire.

Pour répondre à ces deux réalités, nous avons créé cette collection et nous vous la présentons avec le lancement du livre de Wislene Hyacinthe Norceide : "La petite fille qui voulait aller à l'école"

Résumé

« Il y a des choses qui reviennent souvent dans ma tête et que je préfère oublier. Ces choses qui reviennent à la mémoire et qui dérangent. Je n'étais qu'un enfant restavek parmi tant d'autres, un pantin comme les milliers de pantins qui vivotent dans ce pays… Être accueillie et transformée en petit esclave n'est qu'une des fatalités. Le pays a surtout besoin d'un peu plus d'âmes charitables »

À neuf ans, Ève Edouard voit son destin basculer lorsqu'elle tente d'échapper à une existence misérable dans un village meurtri par la misère. Trompée et vendue en tant que domestique à Port-au-Prince, elle se retrouve retranchée dans un abîme de souffrances. Battue, humiliée et rejetée par son impitoyable maîtresse, elle a encaissé. Mais, comment aurait-elle pu imaginer qu'elle lui refuserait l'éducation? L'autrice nous plonge dans une page sombre de l'histoire du pays, voulant sensibiliser les gens sur la condition de cette jeunesse abandonnée. Le parcours d'Ève se veut un symbole d'espoir, une véritable leçon de persévérance.

Au sujet de l'autrice

Née en Haïti, Wislène Hyacinthe Norceide y a vécu une bonne partie de sa vie. Elle s'est installée depuis à Montréal avec sa famille. Passionnée de mots, c'est à travers l'écriture qu'elle choisit d'alerter l'opinion sur la cause des centaines de milliers d'enfants en Haïti non scolarisés qui vivent dans des conditions difficiles. Ce livre, écrit vers la fin des années 80, reflète encore l'image d'un pays qui peine à se relever.

Maison d'édition féministe, les éditions Prolepse ont été créées pour refléter la littérature et les pensées d'aujourd'hui et casser les barrières qui existent encore pour les femmes et les majorités silencieuses. Nous soutenons tou.te.s les auteur.e.s féminines et les auteur.e.s issu.e.s des majorités silencieuses, afin de faire évoluer les mentalités et refléter la diversité dont nous sommes parties. Nous souhaitons faire tomber les tabous qui régissent encore le milieu du livre, en respectant la voix de chacun.e.

