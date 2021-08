Un lock-out pour protéger la clientèle endeuillée de la Coopérative funéraire des Deux Rives

QUÉBEC, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - En réaction au mandat de grève obtenu aujourd'hui par le syndicat représentant ses employés, la Coopérative funéraire des Deux Rives annonce qu'elle doit malheureusement se résoudre à exercer son droit au lock-out afin de protéger sa clientèle de l'incertitude et de l'anxiété, voire de la détresse, qui sont associées aux différentes possibilités de grève pouvant se concrétiser à tout moment et de manière intermittente. Considérant la charge émotive que peut représenter le déplacement ou l'annulation d'un événement funéraire, parfois à quelques heures d'avis, en particulier après plus d'une année de restrictions liées à la pandémie, la Coopérative ne peut, humainement, faire autrement.

Dans le contexte, la Coopérative désire rassurer sa clientèle en lui transmettant toute l'information pertinente. La Coopérative tient tout d'abord à signaler que la décision de faire appel aux services d'une autre entreprise est une décision qui appartient strictement à sa clientèle et elle s'engage à la respecter. La Coopérative signale toutefois que la situation actuelle affecte prioritairement les personnes endeuillées et que les personnes détenant des contrats de préarrangements funéraires ont la possibilité de maintenir ces ententes. Pour les clients ayant déjà amorcé des démarches relatives à un événement funéraire avec la Coopérative, les coûts associés aux services qui ne seraient pas fournis en raison du lock-out leur seront remboursés en totalité. La Coopérative maintiendra des effectifs suffisants pour pouvoir remettre les urnes aux endeuillés qui en feront la demande pendant cette période. La Coopérative encourage les endeuillés qui devront se diriger vers d'autres entreprises à demander des renseignements détaillés sur les conditions et coûts des services proposés afin de prendre une décision éclairée.

Sur le plan des négociations, la Coopérative rappelle que :

Les parties sont en négociation depuis mai 2021 concernant un contrat de travail échu en juillet 2020;

Les employés ont exercé 20 jours de grève au cours des 5 dernières semaines;

Une conciliatrice a été nommée par le ministère du Travail;

Le lock-out visera environ 110 employés;

La Coopérative n'a pas reçu, pour le moment, les demandes salariales et monétaires de ses employés ayant néanmoins donné un nouveau mandat de grève à leur syndicat;

Fidèle à ses valeurs et considérant l'absence de profits liés à sa forme juridique, la Coopérative offre à ses employés des conditions de travail justes et équitables et souhaite un retour rapide à une négociation incluant tous les volets pertinents.

À propos de la Coopérative funéraire des Deux Rives

La Coopérative funéraire des Deux Rives est une entreprise collective détenue par 52 000 membres habitant les régions où elle est présente et peut offrir ses services à toute la population. Étant une coopérative de consommateurs ne versant pas de bénéfices ou de ristournes à ses copropriétaires, et administrée par un conseil d'administration bénévole, la Coopérative évolue dans l'environnement compétitif des services funéraires, dans lequel œuvrent également d'autres entreprises de différentes formes. Sa mission est de répondre aux besoins réels de ses membres et de la population par l'offre de services de qualité à prix justes.

Renseignements: Robby Desjardins, 450 421-4578; Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]