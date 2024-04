Un lieu d'échange et de dialogue - Une première rencontre pour le comité de liaison

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Le 17 avril 2024 s'est tenu une première rencontre du comité de liaison instigué par Northvolt. Celle-ci visait principalement la sélection des six citoyens représentants de McMasterville, de Saint-Basile-le-Grand et de la MRC de la Vallée-du-Richelieu qui siègeront sur le comité en plus de définir les règles et procédures qui gouverneront les travaux. Composée au total d'une vingtaine de membres, cette plateforme permettra de mettre la communauté au cœur du projet et d'assurer le suivi des activités de construction et d'opération de Northvolt Six.

Les trois objectifs principaux du comité de liaison sont :

Permettre un lieu d'échange et de dialogue;

Transmettre des informations pertinentes à la population, de manière cohérente et responsable;

Identifier les opportunités d'amélioration à considérer dans l'implantation du projet et faire les ajustements si nécessaire.

Les membres du comité de liaison

Les six citoyen.es ont été choisi.es par le comité sur la base de paramètres démographiques, de la diversité des points de vue et de l'engagement envers la communauté hôte. La modératrice du comité communiquera individuellement avec eux, afin de les inviter à se joindre à la prochaine rencontre qui aura lieu le 9 mai.

Rappelons que près de 100 citoyen.nes ont déposé leur candidature pour faire partie du comité.

En plus des six citoyen.nes qui se joindront dès la prochaine rencontre, voici les membres formant le comité de liaison sur Northvolt Six :

Martin Dulac , Maire de McMasterville

, Maire de Sébastien Gagnon, Directeur-général de McMasterville

Yves Lessard , Maire de Saint-Basile -le-Grand

, -le-Grand Vincent Bélanger-Marceau, Directeur-trésorier du Service des finances de Saint-Basile-le-Grand

Marilyn Nadeau , Préfète de la MRC de La Vallée-du- Richelieu

, Préfète de la MRC de La Vallée-du- Evelyne D'Avignon, Directrice-générale et greffière-trésorière la MRC de La Vallée-du- Richelieu

Hubert Chamberland , Président, COVABAR

, Président, COVABAR Andréanne Paris , directrice générale, CRE Montérégie

, directrice générale, CRE Montérégie Mylène Courval , représentante de Mères aux front, Rive-Sud

, représentante de Mères aux front, Rive-Sud Jacinthe Villeneuve , représentante du Comité action citoyenne: Projet Northvolt

, représentante du Comité action citoyenne: Projet Northvolt Jean-François Saucier, Directeur-général de la Chambre de commerce Mont Saint-Bruno

commerce Mont Saint-Bruno Julie La Rochelle , PDG, Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du- Richelieu

, PDG, commerce et d'industrie Vallée-du- Valérie Hébert, gestionnaire environnement, Northvolt

Philippe Michaud , gestionnaire, relations avec les communautés, Northvolt

De plus, une modératrice indépendante, Sonia Dumont, qui possède plus d'une trentaine d'années d'expérience en la matière, au Québec comme à l'international, assurera l'animation du comité. Un document synthèse de chacune des rencontres sera également préparé et rendu public dans les semaines suivant celles-ci.

Poursuivre la conversation et l'échange d'information

Cette première rencontre a également permis aux différents membres de mieux se connaitre, d'échanger sur leurs attentes face au comité et de bien comprendre les objectifs derrière cette initiative. Ce comité se veut une opportunité pour l'entreprise de mieux communiquer avec sa communauté hôte, d'entendre ses préoccupations et de continuer à bâtir une relation d'écoute et de confiance avec les riverains.

Northvolt est confiante que les échanges respectueux et ouverts permettront d'optimiser le développement du projet. À cette fin, les membres du comité ont été invités à signer une clause de confidentialité, inspirée des bonnes pratiques identifiées par le gouvernement du Québec, pour la tenue de comités de liaison. Northvolt s'engage en toute transparence à partager avec les membres du comité des informations relatives à Northvolt Six, qui ne seront pas encore immédiatement disponibles au grand public, tout en respectant leur droit de commenter publiquement le projet.

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

SOURCE Northvolt

Renseignements: Emmanuelle Rouillard-Moreau, Spécialiste, communications et affaires publiques, Northvolt, 438-881-1884