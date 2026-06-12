Un leadership mondial porté par la technologie : DongCheng a obtenu la première place mondiale en volume de ventes de meuleuses d'angle pendant trois années consécutives (2022-2024)

NANTONG, Chine, 12 juin 2026 /CNW/ - DongCheng, l'un des principaux fabricants d'outils électriques professionnels, a été désigné par Frost & Sullivan comme la marque de meuleuses d'angle la plus vendue au monde pendant trois années consécutives, de 2022 à 2024. Cette distinction prestigieuse confirme la position de leader de DongCheng sur le marché et met en avant sa compétitivité mondiale inégalée dans ses principales gammes de produits, qui s'appuie sur de solides capacités technologiques.

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« Le fait d'avoir décroché le titre de numéro un mondial des ventes témoigne clairement de l'engagement de longue date de DongCheng en faveur de la R&D interne pour ses technologies clés et ses avancées constantes dans des domaines techniques clés », déclare Gu Jiacheng, directeur général adjoint de DongCheng. « À l'avenir, nous continuerons à renforcer nos investissements dans la recherche et le développement. Grâce à des innovations technologiques de pointe, nous proposerons des solutions d'outils professionnels plus efficaces, plus durables et plus intelligentes aux utilisateurs du monde entier. »

Pourquoi DongCheng est-il le leader mondial des meuleuses d'angle ?

La position de leader de DongCheng sur le marché mondial des meuleuses d'angle repose sur ses solides capacités de recherche indépendantes et ses normes rigoureuses en matière d'assurance qualité. À ce jour, DongCheng a déposé plus de 130 demandes de brevet et obtenu plus de 120 brevets délivrés spécifiquement pour les meuleuses d'angle, se forgeant ainsi un solide avantage concurrentiel.

Les meuleuses d'angle DongCheng se distinguent par leur sécurité, leur puissance, leur durabilité, leur ergonomie et leur compatibilité universelle :

Une protection intelligente contre la surcharge et la décharge prévient la surcharge de la batterie.

Les batteries au lithium ternaires haute performance fournissent une alimentation électrique constante pendant les travaux de découpe et de meulage.

Les batteries disposent d'une durée de vie de plus de 300 cycles de charge. Des contrôles qualité rigoureux prolongent la durée de vie des équipements et réduisent les coûts de maintenance.

Leur conception compacte et ergonomique permet de réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Conformes aux normes internationales du secteur, ces outils offrent des performances fiables aussi bien dans le domaine résidentiel que dans celui de la construction et de l'industrie.

Au-delà de la technologie et de la qualité, DongCheng conserve de solides avantages concurrentiels grâce à sa rentabilité, à sa production à grande échelle et à sa présence mondiale bien établie. Le développement en interne des composants essentiels permet de réduire considérablement les coûts d'approvisionnement, tandis que la production en série fait encore baisser les coûts unitaires. Cela permet à la marque de proposer des produits à des prix compétitifs sans pour autant compromettre la qualité.

Afin de répondre aux différentes exigences des marchés internationaux, DongCheng a développé une gamme complète d'outils adaptés à divers cas d'utilisation. Son réseau de vente et de distribution compte désormais plus de 80 pays, avec plus de 10 000 présentoirs dédiés à la marque en magasin à l'étranger.

À l'avenir, DongCheng veillera toujours à placer les utilisateurs au centre de ses préoccupations et à faire de l'innovation son cheval de bataille. L'entreprise continuera à déployer des produits haut de gamme et des solutions fiables, afin d'aider ses clients du monde entier à se construire une vie meilleure.

SOURCE DongCheng

CONTACT : Ge Mingfeng, [email protected]