TOKYO, le 5 août 2022 /CNW/ - Le 26 juillet, dans le cadre de la dixième Conférence d'examen des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui s'ouvrira le 1er août au siège des Nations Unies à New York, le président de la Soka Gakkai Internationale (SGI), Daisaku Ikeda, a demandé aux cinq États possédant l'arme nucléaire de déclarer qu'ils ne seront jamais les premiers à avoir recours à celle-ci en cas de conflit, conformément à la politique du « non-emploi en premier de l'arme nucléaire ».

Aujourd'hui, le risque d'attaque nucléaire a atteint un niveau jamais vu depuis la guerre froide. M. Ikeda, qui est un ardent défenseur de l'abolition des armes nucléaires depuis plus de 60 ans, exhorte les cinq États dotés de l'arme nucléaire dans le cadre du TNP (les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine) à donner corps à une déclaration conjointe faite par leurs chefs d'État et de Gouvernement le 3 janvier 2022, selon laquelle : « une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée », en mettant en œuvre des politiques du non-emploi en premier de l'arme nucléaire.

Il propose d'inclure les points suivants dans le document final de la Conférence d'examen :

Que les cinq États dotés de l'arme nucléaires' engagent à continuer de respecter leur déclaration conjointe de janvier en prenant immédiatement des mesures pour réduire les risques que présentent les armes nucléaires, conformément à leurs engagements à l'égard du désarmement nucléaire en vertu de l'article VI.

Que les cinq États dotés de l'arme nucléaire déclarent leur engagement à l'égard de la politique du non-emploi en premier de l'arme nucléaire le plus rapidement possible, élevant cette question au rang de priorité absolue.

Que, pour concrétiser la déclaration conjointe selon laquelle « aucune de nos armes nucléaires ne prenait pour cible l'un d'entre nous ou un quelconque autre État », la politique du non-emploi en premier de l'arme nucléaire soit universellement reconnue comme la politique de sécurité de tous les États possédant des armes nucléaires et États dépendants de l'énergie nucléaire.

M. Ikeda insiste : « Nous devons nous rappeler que le but du TNP n'a jamais été de brandir une menace nucléaire permanente et de faire de l'affrontement une réalité inévitable pour l'humanité. » Il nous demande d'apprendre des hibakusha du monde entier, les victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et des essais d'armes nucléaires, qui insistent pour que plus jamais personne n'ait à subir ce qu'elles ont enduré.

M. Ikeda soutient que l'engagement envers la politique du non-emploi en premier de l'arme nucléaire libérerait également des ressources pour protéger les populations contre des menaces communes comme la pandémie de COVID-19 et les changements climatiques.

Le 4 août, au cours de la Conférence d'examen des parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la SGI organisera un événement parallèle pour promouvoir la politique du non-emploi en premier de l'arme nucléaire auprès d'autres organisations aux vues similaires.

Lire la déclaration complète :

https://sgi-peace.org/resources/2022-statement-calling-for-no-first-use

Daisaku Ikeda (1928 - ) est un philosophe bouddhiste, auteur et président de la Soka Gakkai Internationale (SGI), une ONG faisant la promotion de la paix, de la culture et de l'éducation et ayant un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies depuis 1983. Chaque année depuis 1983, M. Ikeda rédige des propositions de paix présentant des approches concrètes pour résoudre les problèmes mondiaux complexes auxquels l'humanité est confrontée, en insistant sur la nécessité d'abolir les armes nucléaires.

www.daisakuikeda.org

Contact :

Joan Anderson

Bureau international de l'information publique

Soka Gakkai

+81-80-5957-4711

anderson[at]soka.jp

SOURCE Soka Gakkai International