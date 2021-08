Un jury d'audition de l'ACFM publie les motifs de sa décision dans l'affaire Nancy Lebel

TORONTO, ON, le 18 août 2021 /CNW/ - Le 16 août 2021, un jury d'audition du conseil régional de l'Atlantique de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'« ACFM ») a publié les motifs de sa décision (les « Motifs de la décision ») dans le cadre d'une audition de règlement tenue par voie électronique le 5 février 2021 dans l'affaire Nancy Lebel (l'« intimé »).

Dans les Motifs de la décision, le jury d'audition a confirmé les sanctions imposées à l'intimé. Plus particulièrement, l'intimé :

a payé une amende de 19 000 $;

a acquitté des frais 2 500 $;

se conformera à l'avenir aux Règles 2.1.4 et 2.1.1 et au Principe directeur no 3 de l'ACFM.

Les Motifs de la décision peuvent être consultés sur le site Web de l'ACFM au www.mfda.ca. Au cours de la période décrite dans les Motifs de la décision, l'intimé exerçait des activités dans la région de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick.

L'ACFM est l'organisme d'autoréglementation des courtiers en épargne collective au Canada, qui réglemente les activités, les normes de pratiques et la conduite des affaires de ses membres et d'environ 81 000 de leurs personnes autorisées en vue de protéger les intérêts des investisseurs et du public. Pour de plus amples renseignements sur les processus de plainte et de mise en application de l'ACFM et accéder à des liens permettant de choisir un conseiller (Check an Advisor) ou d'obtenir d'autres outils destinés aux investisseurs (Investor Tools), allez à la page For Investors du site Web de l'ACFM.

SOURCE Mutual Fund Dealers Association of Canada

Renseignements: Charles Toth, Vice-président, Mise en application, 416-943-4619, [email protected]

Liens connexes

www.mfda.ca