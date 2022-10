Un jeune entrepreneur engagé auprès des enfants suivis sous la Loi de la Protection de la Jeunesse se dépasse pour la cause

LONGUEUIL, QC, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Plus de 2 000 jeunes suivis sous la Loi de la Protection de la Jeunesse de la Montérégie ont pu au cours des 5 dernières années, avoir accès aux sports, camps de jour, matériel sportif ou toutes activités sportives, grâce à la générosité et au dévouement de Jerry Blackburn, propriétaire des gyms Blackburn Athletics. Ce sont plus de 350 000 $ qui ont été amassés à ce jour dans le fonds Blackburn Athletics de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie. Sa dernière levée de fonds, un tournoi de golf tenu le 3 octobre dernier, a permis d'amasser la somme incroyable de 100 000 $. « Il y a 5 ans, quand j'ai ouvert mon tout premier gym, je savais qu'au-delà de l'entrepreneuriat, je voulais avoir un impact dans la vie des gens. Je ne veux pas que les gens se souviennent de moi comme Jerry, le propriétaire de nombreux gyms, mais de Jerry, celui qui veut rendre accessible le sport auprès de jeunes vulnérables. Et je ne pourrais accomplir de si grandes choses sans mon équipe de travail et ma communauté qui ont aussi la cause à cœur! » Jerry Blackburn, propriétaire de Blackburn Athletics.

Jerry Blackburn, propriétaire de 4 gyms situés à Chambly, La Prairie, Boucherville et nouvellement Brossard a créé le Fonds Blackburn Athletics en 2017. (Groupe CNW/Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie)

Le sport, un outil primordial pour aider nos jeunes

Chez les jeunes, la pratique du sport est bénéfique autant au niveau de la santé physique que mentale. Renforcement musculaire, augmentation de la confiance en soi, réduction de l'anxiété, développement des compétences sociales et même augmentation des résultats scolaires, les preuves ne sont plus à faire quant aux bénéfices du sport.

Grâce au Fonds Blackburn Athletics créé en 2017 par Jerry Blackburn, les enfants et adolescents suivis sous la Loi de la Protection de la Jeunesse ont accès aux sports pour les aider! Que ce soit pour Loïc, qui souhaite un équipement d'hockey pour jouer avec ses amis, pour Natalia qui désire aller à un camp de jour de soccer ou pour les 73 enfants hébergés au campus de Valleyfield qui ont maintenant accès à un gym rénové, le Fonds Blackburn Athletics fait une différence auprès des jeunes hébergés en campus de réadaptation jeunesse ou demeurant dans leur milieu familial. « J'adore aller dans notre nouveau gym. C'est vraiment cool et beau. Quand je me sens pas bien ou fâché, j'y vais et ça me calme. On a des cours de boxe en groupe et c'est super cool! On s'amuse ensemble.» Cédrick, 15 ans, jeune hébergé en campus.

Jerry Blackburn a fait de la cause des enfants une de ses priorités afin de faire une différence dans leur vie. En plus de ses nombreuses levées de fonds, Jerry Blackburn donne aussi de son temps auprès des jeunes lors de conférences dans les campus de réadaptation jeunesse de la Montérégie. Les jeunes apprécient son discours. Ils se comprennent. « Jerry a un engagement exceptionnel envers nos jeunes. Son désir de les aider à être en forme, à bien canaliser leur énergie et découvrir de nouvelles passions est sincère. L'investissement en temps que Jerry met pour organiser des levées de fonds ainsi que sa capacité de mobiliser toute son équipe et ses clients sont remarquables. C'est vraiment beau et impressionnant de voir un jeune entrepreneur aider la jeunesse. » Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie.

À propos de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants en situation d'abandon ou dont la situation est précaire et difficile. Ils sont des milliers en Montérégie. Ces enfants ont tous une histoire particulière et un parcours différent, mais ils ont un point en commun. Ils ont besoin qu'on les soutienne, qu'on croit en eux et qu'on leur donne cet élan qui leur permettra de réaliser leurs rêves.

À propos de Blackburn Athletics

Jerry Blackburn, fondateur de Blackburn Athletics, possède plus de 20 ans d'expérience combinée dans diverses disciplines telles que le CrossFit, les arts martiaux, le football, le golf, la musculation et plusieurs autres sports. Sur la base de cette expérience, il a conçu la séance d'entraînement parfaite en combinant les éléments les plus bénéfiques, amusants et efficaces de chaque discipline. C'est ce qui donne le résultat final chez Blackburn Athletics et c'est avec cette expérience qu'il a choisi minutieusement son équipe d'entraîneurs!

