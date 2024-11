Les premiers nouveaux réacteurs CANDU à être construit depuis 2007

Signale le début d'une nouvelle ère dans la construction de grands réacteurs qui s'inscrit dans le supercycle nucléaire

Représente la première étape de la stratégie d'AtkinsRéalis visant à vendre davantage de nouveaux réacteurs CANDU à l'échelle mondiale

Financement des nouveaux réacteurs soutenu par un investissement de 3 milliards de dollars du gouvernement du Canada, ainsi que par des capitaux supplémentaires provenant d'autres gouvernements

Rend possible l'expansion de la production d'isotopes médicaux qui sauvent des vies

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Candu Energy Inc., une société d'AtkinsRéalis [Groupe AtkinsRéalis inc.] (TSX : ATRL), dans le cadre d'une coentreprise avec Fluor Corporation, Ansaldo Nucleare et Sargent & Lundy, s'est vu attribuer par EnergoNuclear S.A., un contrat pour la construction de deux nouveaux réacteurs CANDU® à la centrale nucléaire de Cernavoda en Roumanie, les premiers au monde depuis 2007. Ces unités permettront à la Roumanie de presque doubler la production d'électricité propre, fiable et abordable.

« Il s'agit d'un contrat qui change la donne pour AtkinsRéalis et la Roumanie. En tant qu'unique détenteur de la licence commerciale de la technologie CANDU de renommée mondiale, nous sommes dans une position unique pour contribuer au vaste déploiement d'énergies propres dans le monde », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, AtkinsRéalis. « La technologie CANDU est à l'avant-garde des technologies nucléaires pertinentes, modernes et différenciées dans le monde. C'est un honneur pour nous de pouvoir soutenir l'alimentation en électricité de la Roumanie grâce à ces nouveaux réacteurs CANDU, sur lesquels elle pourra compter jusqu'à la fin du 21e siècle. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada qui a contribué à la réalisation de ce contrat grâce à un soutien financier à l'exportation de 3 milliards de dollars. Ce contrat représente également la première étape de notre expansion mondiale, alors que nous visons de multiplier les ventes de réacteurs. »

« Le Canada est fier d'être à l'avant-garde de la transition mondiale vers l'énergie propre, avec la technologie nucléaire CANDU qui se dresse comme pilier de l'innovation et de la fiabilité », a déclaré Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique du Canada. « Cette collaboration en Roumanie souligne le leadership du Canada dans le domaine de l'énergie nucléaire, en fournissant des solutions propres et résilientes qui améliorent la sécurité énergétique, réduisent les émissions et soutiennent la croissance économique. Grâce à ce partenariat, non seulement nous créons des emplois intéressants bien rémunérés et favorisons une croissance durable, mais nous renforçons également l'engagement du Canada envers un avenir à faibles émissions de carbone et consolidons la résilience des chaînes d'approvisionnement pour un monde meilleur. »

Nouveaux réacteurs CANDU à Cernavoda

En tant que fabricant d'origine de la technologie CANDU de propriété canadienne, AtkinsRéalis fournira des services de conception, d'ingénierie et d'approvisionnement. De plus, elle soutiendra EnergoNuclear pour assurer le respect des directives de l'Union européenne entourant le projet et la liaison avec la National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN), l'organisme roumain de réglementation de l'énergie nucléaire. Ces deux nouvelles unités pour la Roumanie sont les premiers nouveaux réacteurs CANDU à être construits dans le monde depuis l'entrée en service de l'unité 2 du réacteur nucléaire roumain en 2007. Ils annoncent une nouvelle ère dans la construction de grands réacteurs et s'inscrivent dans le supercycle nucléaire, qui lui-même répond à la demande mondiale croissante d'énergie.

EnergoNuclear est l'entité roumaine responsable de la construction, de la mise en service et de l'exploitation des unités 3 et 4 utilisant la technologie CANDU à Cernavoda. La valeur de la première phase du mandat s'élève à 224 millions de dollars. Après l'achèvement de la phase initiale, EnergoNuclear a la possibilité d'émettre un avis complet pour la livraison des services nécessaires à l'achèvement des unités 3 et 4, sous réserve d'un accord sur les termes commerciaux.

« Les 28 années d'excellence opérationnelle des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Cernavodă, avec un bilan de sécurité remarquable, 230 millions de MWh fournis au réseau et l'évitement du rejet de 215 millions de tonnes de CO₂, témoignent de la valeur de la technologie CANDU et de l'expertise humaine. Nous tenons à prolonger la coopération historique avec AtkinsRéalis pour le déploiement des unités 3 et 4 et fournir à la Roumanie une énergie sûre, fiable et propre à long terme. L'énergie nucléaire joue un rôle clé dans l'effort mondial de décarbonation profonde. En étendant les capacités nucléaires des réacteurs CANDU en Roumanie, nous voulons prouver que la sécurité, la disponibilité et la résilience énergétiques, ainsi que 66 % de l'énergie propre de la Roumanie, peuvent être fournies efficacement par une seule source d'énergie : l'énergie nucléaire. Cela sera possible sur la base d'années d'expérience, de partenariats stratégiques et d'une technologie robuste », a déclaré Cosmin Ghita, chef de la direction de Nuclearelectrica.

Candu Energy et la plupart de ses employés étant basés à Mississauga, le ministre de l'Énergie et de l'Électrification de l'Ontario, Stephen Lecce, a déclaré : « L'Ontario est fier d'être un chef de file dans le domaine de l'énergie nucléaire, en fournissant une énergie propre, fiable et abordable, tout en positionnant notre province comme leader mondial dans ce secteur essentiel. En exportant notre expertise nucléaire dans le monde entier, nous mettons en valeur l'innovation de l'Ontario et notre engagement envers un avenir énergétique abordable. Alors que nous rénovons et agrandissons les parcs nucléaires dans le monde entier, nous attirons des emplois et des investissements chez nous pour les familles et les travailleurs de l'Ontario. »

Technologie CANDU en Roumanie : une réussite canadienne

Le site de Cernavodă abrite la seule centrale nucléaire de la Roumanie. Fournissant environ 20 % de l'énergie du pays1, il comprend actuellement deux réacteurs CANDU 6 (unités 1 et 2), sur un site construit à l'origine pour cinq réacteurs. Chaque réacteur produit environ 720 MW d'énergie propre pour le réseau, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'unité 2 CANDU à Cernavodă a le facteur de capacité le plus élevé (en ce qui a trait à la fiabilité et au temps de fonctionnement) de tous les réacteurs nucléaires au monde2. La Roumanie se prépare également pour une remise à neuf de l'unité 1, un projet dans lequel AtkinsRéalis joue un rôle central.

La Roumanie a évité le rejet de plus de 215 millions de tonnes de CO 2 depuis la mise en service des deux unités CANDU existantes, respectivement en 1996 et en 20073. L'exploitation à long terme de la technologie CANDU est essentielle pour aider la Roumanie à atteindre son objectif de stabilité énergétique et de décarbonation, y compris l'élimination progressive des centrales au charbon4.

Ce projet permettra également à la Roumanie de devenir un pôle régional de la sécurité énergétique et de l'électricité propre en Europe de l'Est, et ce, grâce à la technologie canadienne. La capacité unique des réacteurs CANDU d'utiliser de l'uranium non enrichi offre une couche supplémentaire de sécurité énergétique, en évitant l'étape d'enrichissement de combustible à l'étranger.

« La technologie canadienne CANDU est depuis longtemps un excellent atout pour la Roumanie et constitue le bon choix pour les 60 prochaines années », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « Les délais et les limites de budget ont été respectés pour la construction des sept réacteurs CANDU les plus récents dans le monde et la remise à neuf en cours de 10 réacteurs CANDU en Ontario. En tant qu'entreprise responsable de cette technologie, nous utiliserons notre expertise inégalée dans le domaine de l'énergie nucléaire pour que la construction de ces deux nouvelles unités en Roumanie soit tout aussi positive. »

La technologie CANDU coproduit également des isotopes vitaux de qualité médicale permettant de stériliser l'équipement médical dans le monde entier et utilisé dans la détection du cancer et dans la lutte contre celui-ci. Les réacteurs CANDU au Canada produisent 50 % de l'approvisionnement mondial en isotopes du cobalt-60.5

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans le rapport de gestion trimestriel intermédiaire de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

MISE EN CONTEXTE

Réacteurs CANDU : un pôle d'emplois pour le Canada

La chaîne d'approvisionnement des réacteurs CANDU étant à 85 % canadienne, les nouvelles constructions de réacteurs CANDU au Canada et à l'étranger créent d'importantes possibilités dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'énergie nucléaire canadienne, qui compte 89 000 emplois6.

Ayant déjà connu une croissance significative au cours des deux dernières années pour atteindre plus de 2 000 personnes, le secteur Énergie nucléaire canadien d'AtkinsRéalis continuera de se développer dans le cadre de ce projet, avec de nouvelles embauches dans ses bureaux de l'Ontario. Il s'agit notamment d'emplois hautement qualifiés et bien rémunérés dans les domaines de l'ingénierie, des métiers spécialisés et de la production, qui soutiennent le statut mondial du Canada en tant que nation nucléaire de premier plan.

En raison du potentiel de création d'emplois nationaux inégalé de la technologie CANDU parmi les grandes conceptions de réacteurs nucléaires, AtkinsRéalis a lancé la campagne Les Canadiens pour CANDU en 2024. Cette campagne appelle les gouvernements fédéral et provinciaux du Canada à appuyer le déploiement des réacteurs CANDU au pays et à l'étranger, en tant que seule technologie nucléaire fabriquée au Canada à l'heure actuelle. Dix-neuf organisations ont manifesté leur soutien à la campagne, ce qui représente plus de 60 000 personnes syndiquées7.

