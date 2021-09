OTTAWA, ON, le 29 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Institut canadien pour des choix climatiques, organisme national non partisan de recherche sur les politiques climatiques, dévoile dans un nouveau rapport que les Canadiens risquent de se retrouver submergés par l'eau et les coûts en raison des effets d'un climat de plus en plus chaud et instable sur les infrastructures publiques et privées. Maisons, infrastructures essentielles et autres bâtiments, tous sont à risque, à moins de mieux les préparer aux répercussions des changements climatiques par de nouveaux investissements et une meilleure réglementation.

Submergés: Le coût des changements climatiques pour l'infrastructure au Canada constitue la plus grande étude réalisée quant aux répercussions des changements climatiques sur les infrastructures au Canada. Il dégage trois grands types de répercussions sur les infrastructures les plus importantes au pays : les inondations de maisons et d'autres bâtiments, les dommages aux routes et aux chemins de fer, et les répercussions sur les réseaux d'électricité. On conclut notamment que :

Les dommages aux maisons et autres bâtiments causés par les inondations pourraient quintupler d'ici 2050 et décupler d'ici la fin du siècle, engendrant des coûts qui pourraient atteindre les 13,6 G$ annuellement;

décupler d'ici la fin du siècle, engendrant des coûts qui pourraient atteindre les 13,6 G$ annuellement; L'augmentation des coûts annuels des dommages aux routes et aux chemins de fer pourrait atteindre 5,4 G$ d'ici 2050 et jusqu'à 12,8 G$ d'ici la fin du siècle;

jusqu'à 12,8 G$ d'ici la fin du siècle; Les coûts de réparation et de maintenance des infrastructures électriques pourraient plus que doubler d'ici 2050 et tripler d'ici la fin du siècle, entraînant des coûts annuels pouvant s'élever à 4,1 G$.

À la fin de son rapport, l'Institut adresse des recommandations aux gouvernements sur la manière de diriger les investissements publics et privés vers des infrastructures mieux adaptées et plus résilientes ; des changements qui réduiront les pertes et les dommages, et feront économiser des milliards de dollars à la société canadienne.

Exemples d'économies que généreraient de tels investissements :

La protection des rives et le déplacement de résidences hors des zones à haut risque pourraient réduire les coûts des inondations côtières de 90 %.

L'utilisation de matériaux plus résistants comme le revêtement sur les routes pourrait réduire les coûts de plus de 90 %.

L'utilisation de matériaux plus résistants dans la mise à niveau des infrastructures électriques pourrait réduire les coûts des dommages de 80 %.

CITATIONS

« Les changements climatiques sont une menace importante pour les infrastructures publiques et privées qui soutiennent la prospérité du Canada. Pour les gouvernements, le défi est désormais de changer rapidement le processus de décision par rapport aux infrastructures en y intégrant les répercussions des changements climatiques. Si les investissements sont judicieux, les infrastructures formeront la base d'un futur résilient et sobre en carbone pour le Canada. »

--Ryan Ness, directeur, Adaptation, Institut canadien pour des choix climatiques

« Le Canada prend conscience de la réalité des changements climatiques, et pour réduire ses émissions de carbone, il est plus que nécessaire et urgent d'investir dans des infrastructures adaptées. Dans le secteur financier, pour gérer de manière responsable les risques matériels posés par les changements climatiques, il faut réduire les investissements risqués et les rediriger vers des initiatives résilientes. »

--Alyson Slater, directrice principale, Finance durable, Global Risk Institute

« Un consensus se dégage : les changements climatiques et leurs répercussions frapperont fort sur l'économie, les systèmes financiers et les entreprises qui les utilisent. Pour que le processus de décision soit clair et efficace à l'avenir, il faudra tenir compte de tous les aspects des coûts associés aux changements climatiques. En outre, il sera essentiel d'améliorer la publication des risques financiers associés au climat pour que la résilience à long terme soit intégrée à la planification des infrastructures. »

--Davinder Valeri, directrice, Stratégie, risques et gestion de la performance, Comptables professionnels agréés Canada

RESSOURCES

L'INSTITUT

