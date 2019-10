Un investissement majeur dans des hôtels canadiens revigore la bannière Comfort

La revitalisation de la marque coïncide avec son repositionnement en Amérique du Nord

TORONTO, le 16 oct. 2019 /CNW/ - InnVest Hotels et Choice Hotels Canada sont fiers d'annoncer la revitalisation de 53 établissements Comfort Inn canadiens appartenant à InnVest au moyen d'un investissement de 100 millions de dollars sur les prochaines années. L'investissement coïncide avec la nouvelle identité de la bannière Comfort et le lancement récent de la nouvelle campagne publicitaire soulignant la métamorphose de la bannière Comfort en Amérique du Nord.

Le déploiement s'amorcera à Winnipeg, où la construction d'un prototype devrait être achevée au début de l'année 2020. Par la suite, les 52 autres établissements subiront une rénovation intégrale, qui comprend une modernisation extérieure complète, l'agrandissement des salles à déjeuner et l'optimisation de l'expérience procurée par les 4 127 chambres.

En s'ajoutant aux 10 nouveaux hôtels de bannière Comfort que Choice compte construire au Canada au cours de cette année et de l'année prochaine, ces établissements vont renforcer et moderniser la bannière chérie à l'échelle du Canada.

Une fois rénovés, les hôtels Comfort du Canada, à qui les voyageurs d'affaires et les vacanciers font confiance depuis plus de 25 ans, comprendront de nouveaux halls d'entrée, de nouvelles chambres et une identité de marque moderne. Le choix du cabinet d'architectes Turner Fleischer, qui sera responsable des travaux extérieurs, est le fruit d'un partenariat entre Choice Hotels Canada et InnVest Hotels. La société de conception Moncur a été choisie pour réaliser les rénovations intérieures, qui donneront lieu à des chambres et à des halls d'entrée élégants et hautement fonctionnels.

« Il s'agira de la transformation complète de l'une de nos bannières d'hôtels phares et nous sommes impatients de collaborer avec InnVest pour réaliser ce projet national passionnant », a affirmé Brian Leon, président de Choice Hotels Canada. « Nous sommes convaincus que nos clients adopteront l'ambiance et l'aspect modernisés de nos établissements Comfort. »

Et les transformations ne s'arrêtent pas là. Les hôtels Comfort appartenant à InnVest s'efforcent de réduire leur incidence environnementale en diminuant leur utilisation de plastique à usage unique, en introduisant des stations de remplissage de bouteilles et en fournissant les commodités de salle de bain en vrac afin de détourner plus de 1,5 million de bouteilles miniatures de shampoing et de revitalisant des sites d'enfouissement chaque année.

« Chez InnVest, nous sommes convaincus qu'il faut faire ce qu'il y a de mieux pour nos clients, nos employés et l'environnement » a déclaré Jeff Hyslop, vice-président principal de la gestion des actifs chez InnVest Hotels. « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Choice Hotels Canada et nous avons hâte de travailler ensemble afin de rehausser nos hôtels en vue d'améliorer l'expérience de la clientèle et de mettre en œuvre des changements qui auront une incidence réelle et durable. »

Les nouvelles campagnes publicitaires multimédias de Choice Hotels comprennent le slogan de marque « Notre priorité, c'est vous ». Les hôtels Comfort rajeunis et leur logo repensé occupent le centre de la campagne, ce qui marque un jalon important alors que la bannière s'est soumise à une transformation s'échelonnant sur plusieurs années en Amérique du Nord. La campagne a misé sur un slogan pouvant trouver écho auprès de tous les consommateurs, le « vous » définissant à la fois les clients affaires et les clients en vacances ou planifiant une réunion en famille. La campagne mettra également en valeur le portefeuille diversifié de bannières de Choice Hotels, qui comprend Sleep Inn, Clarion et Quality, soulignant ainsi le fait que Choice offre des marques d'hôtels qui satisfont aux besoins de tous les voyageurs.

À propos d'InnVest Hotels

Forte de son portefeuille de 81 hôtels représentant 14 bannières hôtelières reconnues à l'échelle internationale, InnVest est la propriétaire d'hôtels la plus importante au Canada. En outre, son équipe de gestion supervise les activités quotidiennes de près de 70 hôtels; voilà pourquoi InnVest occupe le premier rang parmi les exploitants d'hôtel au Canada. Diversifié sur le plan géographique, le portefeuille d'InnVest compte différents hôtels, allant des auberges en bord de route aux établissements urbains luxueux, qui sont situés entre Vancouver, en Colombie-Britannique, et Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador. Chez InnVest, notre mission est simple - offrir aux clients une expérience exceptionnelle et réaliser des investissements hôteliers de qualité afin de générer un rendement supérieur.

À propos de Choice Hotels Canada :

Choice Hotels Canada® est l'un des franchiseurs hôteliers les plus importants et prospères à l'échelle nationale, comptant plus de 350 établissements en activité ou en développement. La famille d'hôtels Choice® propose aux voyageurs d'affaires et aux vacanciers une gamme d'options d'hébergement de haute qualité, notamment des hôtels à service complet de niveaux haut de gamme, intermédiaire, économique ainsi que pour des séjours prolongés. Au Canada, les bannières comprennent : Ascend Hotel Collection®, ComfortTM, Sleep Inn®, Quality®, Clarion®, MainStay Suites®, Suburban Extended Stay Hotel®, Econo Lodge® et Rodeway Inn®. Tous les hôtels appartiennent à des propriétaires indépendants et sont dirigés de façon indépendante. Choice Hotels Canada® est le principal franchisé de Choice Hotels International, Inc., un franchiseur regroupant plus de 7 000 hôtels, soit près de 570 000 chambres, dans plus de 40 pays et territoires en date du 31 décembre 2018. Le programme de fidélisation Choice Privileges®, lauréat de plusieurs prix, offre tous les jours des récompenses et des expériences exceptionnelles à ses membres. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.choicehotels.com.

SOURCE Choice Hotels Canada Inc.

Renseignements: Lauren Wasley, Carlaw Communications, Téléphone : 647-883-9439, Courriel : lauren@carlawcommunications.com

Related Links

http://www.choicehotels.com