UN INVESTISSEMENT HISTORIQUE POUR CORDON BLEU À MONTRÉAL

L'entreprise poursuit sa croissance dynamique au Canada et dirige maintenant aussi son attention sur le marché des États-Unis

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Cordon Bleu, un chef de file québécois de l'industrie de la transformation alimentaire venant tout juste de célébrer son 90e anniversaire, a annoncé aujourd'hui le plus important plan d'investissement de son histoire en déployant 17 millions $ à son usine d'Anjou.

Le plan d'investissement amorcé cette année a déjà vu 5 millions $ déployés dans l'usine de Cordon Bleu, située à Montréal, auxquels s'ajouteront plus de 12 millions $ additionnels au cours des 24 prochains mois.

Ces investissements visent à soutenir la croissance de l'entreprise à travers le Canada et sa récente percée du marché américain par le remplacement ou l'ajout de différents équipements de production et d'emballage, offrant ainsi à Cordon Bleu une flexibilité et une efficacité opérationnelle accrues.

« Aujourd'hui, nous accélérons notre plan de développement avec des investissements majeurs pour accroître notre productivité et mieux répondre aux besoins du marché, tant pour nos marques Cordon Bleu, Clark, Paris Pâté et Esta, que pour nos clients de marque privée, » a déclaré Rob McKenzie, président et chef de la direction.

Ce plan d'investissement est financé à partir des capitaux propres de l'entreprise et grâce à l'appui d'un groupe d'institutions financières et d'agences gouvernementales desquelles font partie la Banque CIBC, Investissement Québec, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

« CIBC est investie dans la croissance de Cordon Bleu depuis déjà 10 ans. Nous sommes fiers d'être témoins des succès, mais aussi de l'agilité et de la résilience de l'entreprise dans un marché où la concurrence est forte et mondiale. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer au prochain chapitre de leur histoire, en appuyant ce plan de développement audacieux et dynamique, qui contribuera à créer de la valeur non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi à l'échelle de l'industrie agroalimentaire d'ici, » a ajouté Sami Zarka, Directeur Principal, Groupe Entreprises CIBC.

« Investissement Québec est fier d'être présent aux côtés d'Aliments Ouimet-Cordon Bleu pour soutenir la croissance d'une entreprise ambitieuse, fièrement québécoise depuis 90 ans, et résolument tournée vers l'avenir. En misant sur l'accélération de l'innovation, sur l'exportation et sur l'augmentation de sa productivité, Cordon Bleu se donne tous les moyens de réaliser son potentiel au Québec et à l'international, » souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale, Investissement Québec.

« Notre gouvernement s'est engagé à aider nos PME à devenir plus compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, nous aidons Cordon Bleu à exporter plus et plus loin, tout en créant de bons emplois pour la région de Montréal. Félicitations à toute l'équipe de Cordon Bleu pour ce projet qui fait rayonner le savoir-faire d'ici, » a ajouté l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

« La transformation alimentaire est un secteur d'importance pour notre économie. L'aide financière accordée à Cordon Bleu lui permettra d'accroître sa productivité, de moderniser ses installations et de maintenir sa compétitivité pour demeurer un leader dans le domaine », a précisé André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

« Ces appuis financiers permettront de soutenir Cordon Bleu, qui vient de célébrer son 90e anniversaire, dans sa croissance et dans sa remarquable expansion sur les marchés canadiens et américains. Je suis fière que l'une de nos plus importantes entreprises de transformation alimentaire au Québec soit implantée au cœur du comté d'Anjou-Louis-Riel depuis 1988, » a tenu à souligner Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi.

Au cours des deux dernières années, Cordon Bleu a réalisé une percée sur le marché américain, tout en poursuivant l'expansion de sa présence au Canada. Avec plus de 90 ans d'histoire, l'entreprise est désormais une icône culturelle au Québec. Aujourd'hui, ses produits, qui font partie du patrimoine alimentaire du Québec, sont disponibles dans des milliers de points de vente au Canada et aux États-Unis, et sont appréciés par des millions de consommateurs d'un océan à l'autre.

Après plus de neuf décennies d'existence, Cordon Bleu continue d'innover et de croître tout en restant solidement ancrée dans l'est de Montréal. Ses 110 employés travaillent sans relâche pour développer de nouvelles méthodes de production et de nouveaux produits afin de répondre à une demande toujours en constante évolution.

À propos de Cordon Bleu

Depuis plus de 90 ans, Cordon Bleu nourrit le bonheur des nord-américains par le développement et la mise en marché de gammes d'aliments accessibles et réconfortants sous ses marques Clark, Cordon Bleu, Paris Pâté et Esta. L'entreprise est également reconnue pour ses services de co-fabrication pour de grandes entreprises alimentaires multinationales et la production des marques privées de détaillants en alimentation parmi les plus importants et les plus exigeants.

Chef de file dans la commercialisation, en conserve, de fèves préparées, de sauces, de tartinades de viande, de soupes et de ragoûts, Cordon Bleu se distingue aussi par sa culture organisationnelle unique, axée sur l'authenticité, la fierté, le bien-être et le plaisir ! Pour en savoir davantage sur la passion qui nous anime et participer à notre croissance dynamique, visitez le www.cordonbleu.ca.

