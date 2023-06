Plus d'un million de dollars seront consacrés aux entreprises dont la réussite est compromise par des obstacles importants

TORONTO , le 27 juin 2023 /CNW/ - Dans le contexte actuel de ralentissement économique au Canada, l'investissement dans les entreprises à vocation sociale négligées, qui se heurtent à différents obstacles en matière de financement, constitue une mesure de relance nécessaire.

La Fondation canadienne des femmes investit plus d'un million de dollars dans vingt-et-un organismes à vocation sociale (OVS) exceptionnels, dont des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif, des entreprises sociales, des entreprises à vocation sociale et des coopératives dirigées par et pour une diversité de femmes et de personnes trans, bispirituelles et non binaires au Canada. Financé par le Programme de préparation à l'investissement du ministère fédéral de l'Emploi et du Développement social, cet investissement vise à renforcer des OVS dirigés par des femmes noires, autochtones ou racisées, des nouvelles arrivantes et des personnes 2SLGBTQIA+ qui sont confrontées à des obstacles importants dans leur accès au capital.

Le Portail des connaissances pour les femmes en entreprenariat estime que 18 % des entreprises (pour la plupart des PME) sont détenues en majorité par des femmes. Le taux de survie de ces entreprises est toutefois inférieur à celui des entreprises détenues en majorité par des hommes, et elles sont en outre confrontées à d'importants obstacles en matière d'accès au crédit. Les entreprises détenues par des femmes sont parmi les moins bien pourvues en capitaux au Canada. Le financement des entreprises détenues par des hommes est en moyenne 150 % plus élevé que celui des entreprises détenues par des femmes, et les hommes sont quatre fois plus susceptibles de recevoir des capitaux de sociétés d'investissement en capital-risque et d'investisseurs providentiels.

Les investissements dans les OVS ont toujours été insuffisants, particulièrement en ce qui concerne les organismes dirigés par et pour des femmes et des personnes issues de la diversité de genre. Cette distorsion a entraîné un déficit en matière d'investissement commercial et constitue une occasion manquée d'impact positif dans de nombreuses collectivités et communautés.

Parmi les nouveaux bénéficiaires des investissements de la Fondation canadienne des femmes, mentionnons :

ImaginAble Solutions, une entreprise à vocation sociale dirigée par des femmes, qui s'est associée à la Cerebral Palsy Association of Alberta pour élargir la portée du projet Guided Hands, un dispositif destiné aux personnes ayant une limitation fonctionnelle au niveau des mains.

pour élargir la portée du projet Guided Hands, un dispositif destiné aux personnes ayant une limitation fonctionnelle au niveau des mains. Aangen, une entreprise sociale dont la mission est de mettre fin au cycle de la pauvreté, qui s'est associée au South Asian Women's Centre pour faire croître le programme d'emploi Chance for Change, destiné aux personnes qui sont confrontées à différents obstacles en matière d'emploi.

Mayana Genevière, une entreprise à vocation sociale qui produit des sous-vêtements de manière éthique avec des tissus d'origine durable, qui s'est associée au New Mom Project afin de déstigmatiser la santé des femmes.

Les bénéficiaires examineront différentes options pour démarrer ou développer leurs entreprises sociales en s'attaquant à une série de problèmes auxquels sont confrontées les femmes et les personnes de la diversité de genre, comme les obstacles à l'emploi, l'accès limité aux aliments sains et abordables, la violence fondée sur le genre et l'insécurité en matière de logement. En plus des fonds d'exploitation, la Fondation canadienne des femmes offrira aux bénéficiaires de la formation adaptée, un accompagnement personnalisé, des possibilités de soutien par les pair·e∙s ainsi que des ressources conçues pour favoriser leur réussite.

« Nos investissements dans des organismes à vocation sociale par le biais du Programme de préparation à l'investissement reflètent notre engagement à créer une société plus équitable », explique la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould. « En contribuant à renforcer l'autonomie de ces organismes, qui sont dirigés par des groupes de la diversité, dont des femmes noires, autochtones et racisées, des nouvelles arrivantes et des personnes 2ELGBTQI+, nous leur donnons des outils supplémentaires pour surmonter les défis particuliers auxquels sont confrontées leurs communautés. Aux côtés de nos partenaires, dont la Fondation canadienne des femmes, nous voulons aider les organismes à vocation sociale à produire un impact positif dans leurs communautés ».

Curran Stikuts, le directeur du projet The 519, explique que cet investissement et ce soutien les aideront à « rêver grand » pour leur entreprise sociale de restauration, Fabarnak, qui fait partie de la programmation destinée aux communautés 2SLGBTQ+ de Toronto, mais a dû être mise sur pause pendant la pandémie de COVID-19. La Fondation canadienne des femmes aidera The 519 à aller de l'avant avec le redéveloppement et la réouverture de Fabarnak. « Nous sommes impatient·e∙s de voir où nous conduira cette réinsertion dans la sphère de l'entreprise sociale, en tant qu'organisme », ajoute Curran Stikuts.

« Les entrepreneur·e∙s et les organismes à vocation sociale issu·e∙s de la diversité méritent ce vote de confiance », explique Paulette Senior, la présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. « Lorsque nous démantelons les biais sexistes et raciaux, ainsi que les autres préjugés imbriqués ou croisés, et que nous investissons comme il se doit dans ces projets, les rendements sont remarquables. Les innovations que ces projets apportent ne pourraient pas arriver à un moment plus opportun pour l'économie canadienne et le bien-être de nos collectivités. »

Le projet pilote de la Fondation canadienne des femmes en matière de préparation à l'investissement, lancé en 2020, a donné des résultats prometteurs : 97 % des OVS déclarent avoir amélioré leurs connaissances de la finance sociale, de l'innovation sociale et d'autres facteurs susceptibles de contribuer à la réussite de leur entreprise sociale.

