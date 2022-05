Un investissement de 8,8 M$ pour réaménager, sécuriser et verdir les abords du futur centre Sanaaq

Le concept d'aménagement proposé, développé par la firme d'architectes Lemay, fait suite à une consultation sur le secteur et des rencontres avec le milieu. Il propose un équilibre entre verdure, aménagements et mobilier urbain pour un milieu de vie plus complet. En tout, quelque 1 400 m 2 de nouveaux espaces verts seront ajoutés, 40 nouveaux arbres seront plantés pour compléter les dizaines d'arbres déjà existants et plusieurs végétaux y prendront racine. Cet important projet vise à faire un bond majeur en termes de verdissement dans le district de Peter-McGill, dans un contexte de déficit en espaces verts dans ce secteur du centre-ville, créer un milieu de vie autour du futur centre Sanaaq, offrir une meilleure gestion des eaux de pluie et réduire les îlots de chaleur. L'ajout de traverses piétonnes, de saillies de trottoir et d'éclairage viendra apaiser la circulation et sécuriser le secteur.

« Je suis vraiment fière du projet de réaménagement et de verdissement des abords du futur centre Sanaaq, qui représentera un pas en avant majeur pour répondre aux besoins des résidentes et des résidents du district de Peter-McGill. Réfléchi avec les partenaires du quartier, il permettra de répondre concrètement au déficit d'espaces verts et de parcs dans l'ouest du centre-ville. Il permet de créer un véritable pôle civique, des espaces verdis extérieurs jusqu'aux nouveaux services publics à l'intérieur, tout en consolidant la coulée verte telle qu'évoquée dans le PPU du Quartier des grands jardins », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et de Ville-Marie.

Des espaces pour une appropriation citoyenne

Situés en plein cœur du centre-ville, la place Henri-Dunant et le parc Hector-Toe-Blake auront plus d'une vocation. Lieux de détente avant tout, ils seront également les portes d'entrée du futur centre culturel et communautaire Sanaaq. Des endroits tout indiqués pour la tenue d'animations culturelles et de loisirs variés. Une grande esplanade gazonnée multifonctionnelle, réclamée par la communauté, verra le jour en contrebas du parvis du centre Sanaaq et constituera son extension naturelle.

Agriculture urbaine, brumisateurs, supports à vélos, exerciseurs et nouveaux modules de jeux pour enfants, complèteront le réaménagement pour enrichir le bien-être et la qualité de vie des citoyen-ne-s.

Le projet s'inscrit dans la vision du programme particulier d'urbanisme du Quartier des grands jardins, soit la revitalisation et le verdissement de l'ouest du centre-ville. Il devrait être possible de profiter des nouveaux aménagements à l'automne 2023.

Séance d'information

Une présentation du concept d'aménagement final est prévue pour les citoyen-ne-s et organismes du secteur le mercredi 18 mai prochain. Les personnes intéressées à participer peuvent s'inscrire en visitant le site web montreal.ca/ville-marie .

