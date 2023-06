Un investissement de 440 M$ dans Chaudière-Appalaches pour le chemin de fer Québec Central

QUÉBEC, le 28 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, et le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annoncent un investissement total de 440 M$ pour assurer la réhabilitation complète du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines d'ici la fin de l'automne 2025.

La réhabilitation du chemin de fer Québec Central est un projet ferroviaire d'envergure du gouvernement du Québec, totalisant 58 kilomètres de rail. Les interventions nécessiteront la reconstruction de 17 ponts ferroviaires ainsi que la réalisation de l'ensemble des travaux de voie, dont le remplacement de 102 ponceaux et la réfection de 40 passages à niveau publics.

Rappelons que 106 M$ ont été annoncés en mars dernier afin de lancer les appels d'offres publics visant l'achat de rails et la réalisation de travaux préparatoires dès cet été, notamment la reconstruction du pont ferroviaire au-dessus de la rivière Chaudière à Vallée-Jonction. L'autorisation du dossier d'affaires de la réhabilitation du chemin de fer permet aujourd'hui de dévoiler le coût global du projet et de passer en phase de réalisation.

Selon l'Association des chemins de fer du Canada, une locomotive peut transporter une tonne de marchandises sur plus de 220 kilomètres avec un seul litre de carburant et de retirer jusqu'à 300 camions des routes. Cela contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre associées au domaine des transports. Le chemin de fer réhabilité pourra accueillir plus de 10 000 wagons par année.

De plus, selon une analyse préliminaire, la réalisation de ce projet ajoutera durablement 50 M$ au produit intérieur brut (PIB) réel du Québec, notamment en améliorant la productivité des entreprises à la suite des investissements. Les travaux de construction entraîneraient également des retombées économiques d'environ 250 M$ sur le PIB du Québec et assureront 1 100 emplois à temps plein.

Citations

« Enfin un gouvernement allie la croissance économique de nos régions et la lutte contre les changements climatiques! En misant sur le transport ferroviaire, on offre une solution de rechange durable aux camions lourds dans la région de la Chaudière-Appalaches. Le chemin de fer Québec Central est plus qu'un projet de transport, c'est un outil de développement pour la région et une occasion pour les municipalités traversées de repenser les aménagements aux abords de l'infrastructure. Nous poursuivrons d'ailleurs tout au long du projet nos échanges avec nos partenaires et les citoyens pour nous assurer de livrer une infrastructure à la fois bien intégrée à son milieu et sécuritaire. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureuse de cette merveilleuse nouvelle qui bénéficiera à l'ensemble de la région. La réhabilitation du chemin de fer de Québec Central est un projet qui permettra assurément le développement de plusieurs municipalités et entreprises! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« De nombreuses communautés profiteront du retour du transport ferroviaire. Que ce soit par des entreprises existantes ou futures, d'importants investissements privés sont à prévoir en lien avec la réhabilitation de ce tronçon. Notre gouvernement démontre une fois de plus qu'il est un allié et un partenaire du développement économique de notre région. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« La réhabilitation du chemin de fer Québec Central représente un projet majeur pour la région de la Chaudière-Appalaches, qui était d'ailleurs grandement attendu par les entreprises. Je me réjouis de sa concrétisation qui contribuera considérablement au développement économique de plusieurs municipalités. »

Bernard Drainville, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Le chemin de fer Québec Central, qui relie Charny, Sherbrooke et Lac-Frontière, a été construit en 1869 et seule la portion entre Charny et Sainte-Marie est actuellement en exploitation. Le gouvernement du Québec a annoncé, en 2019, sa volonté de réhabiliter le réseau jusqu'à Thetford Mines.

et Lac-Frontière, a été construit en 1869 et seule la portion entre et est actuellement en exploitation. Le gouvernement du Québec a annoncé, en 2019, sa volonté de réhabiliter le réseau jusqu'à Thetford Mines. En plus des travaux entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, le Ministère poursuit ses interventions sur le tronçon reliant Sainte-Marie et Vallée-Jonction afin d'assurer une exploitation ferroviaire entre Charny et Thetford Mines en 2025.

Thetford Thetford Des séances d'information publiques seront organisées dans les secteurs concernés afin de présenter le projet et les travaux à venir à la population, de même que d'entendre leurs préoccupations. Une première séance s'est tenue à Vallée-Jonction en mai dernier.

Liens connexes

Pour plus d'information sur la réhabilitation du chemin de fer Québec Central, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

