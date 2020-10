Un investissement de 3 M$ pour l'inclusion et la résilience des personnes aînées de Montréal

MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées que nous avons le plaisir d'annoncer le lancement du plan d'impact collectif Réseau Résilience Aînés Montréal. Avec l'appui du gouvernement fédéral, la Direction régionale de Santé publique (DRSP) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en assurera le déploiement grâce à une subvention de 3 000 000 $ du programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA).

Ce plan d'impact collectif s'échelonnera sur cinq ans et comporte cinq volets orientés vers l'inclusion et la résilience des personnes aînées. Il mise sur l'engagement et le développement de partenariats intersectoriels afin de créer un environnement social solidaire et bienveillant, notamment pour les personnes aînées plus démunies et souvent marginalisées.

Ce plan d'impact collectif s'inscrit aussi dans une démarche qui vise à freiner les impacts collatéraux de la pandémie sur les personnes plus âgées.

La DRSP peut déjà compter sur la Ville de Montréal, le COMACO, l'équipe de la Communauté soignante, les Petits Frères, la FADOQ, la TCAIM, et les CIUSSS de l'Île-de-Montréal.

Des actions concrètes, ciblant les besoins essentiels des personnes aînées

Une collecte d'information menée auprès des personnes aînées montréalaises permettra d'avoir un portrait précis de leur participation sociale. Des mesures visant la participation des aînés, l'accès facilité aux ressources, le maillage d'un réseau de soutien de proximité plus intégré, le développement d'une communauté soignante, la sensibilisation des futurs retraités à l'importance d'une participation sociale et une campagne de sensibilisation auprès du grand public à l'apport des personnes aînées dans la société font, entre autres, partie de la gamme d'activités prévues.

Montréal compte plus de 325 000 personnes âgées de 65 ans ou plus. En tout temps, mais particulièrement en période de pandémie, il est primordial de joindre nos efforts pour permettre à toutes ces personnes de rester ou de devenir des moteurs de développement dans les communautés.

L'inclusion et la participation sociale, de puissants atouts pour vieillir en santé

Le fait de prendre part à des activités qui procurent une interaction avec d'autres personnes a un effet bien document sur la santé, tant physique que mentale, sur les capacités de résilience, et plus largement à la cohésion sociale dans les collectivités. La qualité du réseau social, de même que la capacité à entretenir des liens, maintenir des rôles sociaux et demeurer un membre actif de sa communauté constituent de puissants atouts pour s'épanouir à travers les changements inhérents au vieillissement. C'est avec cette perspective que la DRSP accorde une attention particulière à la participation sociale des aînés ainsi qu'aux facteurs qui exercent une influence sur ses diverses facettes, notamment en milieu urbain et multiculturel.

C'est aussi avec cette vision que la DRSP assurera la structure de soutien visant à permettre au Réseau résilience aînés Montréal de prendre son envol.

