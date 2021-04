Un investissement additionnel de 30 M$ - Bonification des services offerts aux personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui l'investissement additionnel de 30 millions $, dans le cadre du budget 2020-2021, permettant le développement de nouvelles places et la consolidation de places existantes en hébergement pour les personnes ayant une déficience physique (DP), une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Cet investissement contribuera à offrir un milieu de vie adapté à des personnes en attente afin de mieux répondre à leurs besoins et à ceux des personnes déjà hébergées.

Une partie de ce financement sera affectée à des modèles d'appartements supervisés et de logements sociaux et communautaires. Ceux-ci offriront aux personnes ayant une DP, une DI ou un TSA un milieu de vie qui leur procurera un certain encadrement, sans nécessiter de services de soins et d'assistance prévus dans les ressources intermédiaires et de type familial.

Une autre partie de l'investissement sera consacrée à des ressources résidentielles spécialisées pour les personnes manifestant un trouble grave du comportement stabilisé, lorsque les autres modèles résidentiels ne permettent pas de répondre à leurs besoins.

Citation :

« Avec cet investissement additionnel, nous nous donnons les moyens de diversifier l'offre d'hébergement mise à la disposition des personnes ayant une DP, une DI ou un TSA, de manière à mieux répondre à leurs besoins spécifiques, quels qu'ils soient. Un tel appui manifeste également notre désir de favoriser au maximum l'autonomie de ces personnes, dans un souci d'accroître leur participation sociale ainsi que leur épanouissement au sein même des communautés dont elles font partie. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Ce financement permettra le développement ou la consolidation de places pour les personnes qui vivent avec une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme dans toutes les régions du Québec.

Ces places viendront enrichir une offre résidentielle adaptée aux besoins de ces personnes au cœur des communautés, en soutenant des projets de logement social ou communautaire, d'appartement supervisé ou en ressources spécialisées pour les personnes manifestant des troubles graves de comportement.

Il est important de rappeler que conformément aux processus légaux en vigueur, pour conclure une entente de services, certains projets nécessiteront des appels d'offres ou des avis d'intention.

La majorité de ces démarches ne sont pas amorcées ou finalisées, considérant le court laps de temps depuis la confirmation des allocations aux établissements.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Sources : Sarah Bigras, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 446-5911