Un investissement accroît la capacité de l'Alberta à commercialiser des produits de santé

Ce financement permettra d'élargir la portée des services du Glenrose Rehabilitation Research, Innovation and Technology Hub (GRRIT).

EDMONTON, le 29 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada soutient la conception et la commercialisation de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans le domaine de la santé tout en attirant des investissements, en mettant en lumière des entreprises et des institutions de l'Ouest canadien et en créant des emplois et une formation de haute qualité.

La fondation de l'hôpital de réadaptation Glenrose reçoit un investissement de plus de 1,8 million de dollars pour élargir le Glenrose Rehabilitation Research Innovation and Technology (GRRIT) Hub. L'aide financière soutiendra la commercialisation de produits de santé et le positionnement des services du GRRIT Hub dans la ville de Calgary. Cette expansion est effectuée en collaboration avec le Foothills Medical Centre, le Tom Baker Cancer Centre et le Ward of the 21st Century.

Le financement a été annoncé aujourd'hui par Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Cet investissement contribuera au développement du secteur albertain des sciences de la vie en s'appuyant sur l'expertise existante et en positionnant les entreprises de la province pour tirer avantage d'occasions dans le domaine des soins de santé pour accroître leur productivité et leur revenu.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à créer une économie où les Canadiens ont accès à des emplois de haute qualité et où les entreprises canadiennes sont bien placées pour participer à un marché mondial concurrentiel qui évolue rapidement. L'investissement annoncé aujourd'hui contribue à élargir l'écosystème de l'innovation et renforce le secteur albertain des sciences de la vie, qui continue d'être une source importante d'emplois hautement qualifiés, d'innovation et de diversification économique.

« Le Canada est dans une course mondiale à l'innovation. Pour gagner, nous devons pouvoir compter sur la capacité des Canadiens de continuer à s'adapter, à innover et à conserver notre avantage concurrentiel dans une économie dynamique et de plus en plus mondialisée. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'élargir la portée des services du GRRIT Hub. Grâce à cette expansion, nous réduirons les obstacles au marché pour les petites et moyennes entreprises, créerons des emplois bien rémunérés et améliorerons la compétitivité de l'Alberta dans le domaine des sciences de la vie, et ce, à l'échelle mondiale. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada



« Le gouvernement du Canada prend des mesures pour créer un Canada égalitaire, compétitif, durable et équitable, où les sciences, la curiosité et l'innovation stimulent la croissance économique. Les services offerts par le GRRIT Hub apportent des produits de santé novateurs sur le marché, améliorent la qualité de vie de nombreux patients atteints d'incapacités résultant de blessures ou de maladies, et renforcent l'écosystème des sciences de la vie de l'Alberta. »

- Randy Boissonnault, député fédéral d'Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2

« L'industrie et des partenariats de fondation établis par l'intermédiaire du GRRIT Hub jouent un rôle déterminant pour transformer les innovations résultant de la recherche en des solutions de santé pour les Albertains, partout dans la province. Les investissements dans la recherche en santé permettent à notre personnel et à nos médecins d'accéder aux ressources, aux technologies et à l'information dont ils ont besoin pour fournir les meilleurs soins possible à nos patients. »

- Dre Verna Yiu, présidente et directrice générale, Alberta Health Services

Faits en bref

On s'attend à ce que l'expansion des services du GRRIT Hub permette :

de faire la démonstration (l'essai) de huit produits de santé en milieu clinique;



d'aider 150 petites et moyennes entreprises;



de contribuer à créer 130 emplois hautement qualifiés;



de former 160 employés hautement qualifiés et spécialisés dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques;



d'attirer 800 000 $ en investissements étrangers au cours des trois prochaines années.

Selon Deloitte, le secteur albertain des sciences de la vie a généré près de 700 millions de dollars en revenus et plus de 16 000 postes à temps plein en 2017.

Le secteur des sciences de la vie de l'Ouest canadien représente près de 15 milliards de dollars dans le produit intérieur brut (45 % en Colombie-Britannique, 35 % en Alberta , 7 % en Saskatchewan et 13 % au Manitoba ).

