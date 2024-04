CORNWALL, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - Un membre observateur du public a dénoncé les activités suspectes dont il a été témoin près des rives du Saint-Laurent en novembre 2021. Par conséquent, un contrebandier d'armes à feu a été condamné à 11 ans de prison.

Après avoir reçu un appel d'un citoyen préoccupé, les autorités des deux côtés de la frontière ont entrepris une enquête approfondie sur des armes à feu illégales introduites de façon illicite au Canada en provenance des États-Unis.



Du côté canadien, le Groupe de travail régional de Cornwall a intercepté le suspect et l'a arrêté après avoir repéré 59 armes à feu, dont six étaient entièrement automatiques.

Du côté de nos voisins du Sud, les autorités américaines ont commencé à retracer l'origine de bon nombre de ces armes à feu. Cela a mené à la détection, à une enquête et à la perturbation d'une cellule de trafic d'armes à feu le long de la frontière sud-ouest des États-Unis.

L'échange d'information et la collaboration avec l'ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) ont mené à une enquête ciblant les réseaux criminels responsables de l'acquisition et du trafic d'armes à feu au Canada.

Le 15 mars 2024, Inti Sebastian Falero-Delgado a été condamné par le tribunal de Cornwall à une peine d'emprisonnement de 11 ans pour diverses infractions relatives aux armes à feu, et de six mois consécutifs pour des infractions à la Loi sur les douanes.

Nous tenons à remercier nos partenaires dans ce dossier, le bureau de Dallas de l'ATF des États-Unis, l'équipe Crime Gun Analysis de l'ATF, l'équipe National Weapons Enforcement Support Team (NWEST), le RCMP HQ-Forensic Identification Services (FIS), le RCMP O Division Digital Forensic Services, la Ministry of the Attorney General (MAG) Guns and Gangs Division, la Police provinciale de l'Ontario et le Service de police du territoire Mohawk d'Akwesasne (AMPS).

« Le succès de cette enquête souligne le précieux partenariat entre la GRC, ses partenaires d'application de la loi et notre collectivité. Les armes à feu illégales se retrouvent entre les mains de criminels dangereux. En les arrêtant à la frontière, nous contribuons à améliorer la sécurité de nos collectivités. »

Etienne Thauvette, officier responsable, Division O, Détachement de Cornwall.

Faits en bref

Le GTRC est un groupe de travail mixte, composé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du ministère des Finances de l'Ontario. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires américains de confiance pour lutter contre la criminalité des deux côtés de la frontière.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, le détachement de Cornwall de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au 613 937-2800, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

