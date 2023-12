UN IMPORTANT DON DE 1 M$ À LA FONDATION ESPACE POUR LA VIE EN SOUTIEN À LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - La Fondation Espace pour la vie se réjouit de se voir octroyer un don de 1 M$ par M. Jean Paquin. Cet important don personnel permettra, dès 2024, de soutenir plusieurs projets de recherche et programmes de conservation de la biodiversité réalisés dans l'écosystème d'Espace pour la vie et ce particulièrement au Biodôme, au cœur de plusieurs initiatives urgentes en matière de protection de la biodiversité.

Les recherches concrètes menées grâce à ce don majeur permettront notamment d'étudier l'écotoxicologie qui couvre les impacts écologiques de la pollution de l'environnement ainsi que l'écophysiologie pour comprendre les réponses comportementales et physiologiques des organismes face à ces changements.

Une contribution significative sera allouée au Fonds Espèces en péril de la Fondation. Lancé il y a un an dans le cadre de la 15e Conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies (COP15) tenue à Montréal, le Fonds Espèce en péril de la Fondation est un outil philanthropique à vocation pérenne qui vise à accélérer les travaux de conservation et de recherche des musées d'Espace pour la vie afin de freiner l'effritement de la biodiversité. Le Fonds finance notamment la surveillance de la reproduction du papillon monarque, le plan de rétablissement de la tortue des bois, la conservation de la rainette faux-grillon ou encore le développement d'un programme ex-situ de propagation et de réintroduction du chevalier cuivré.

« En soutenant des projets de recherche porteurs au sein d'Espace pour la vie, je souhaite accélérer le développement de solutions concrètes qui seront bénéfiques pour l'environnement et la communauté. Ma contribution au Fonds Espèces en péril est également une invitation, lancée à d'autres donateurs potentiels, individus et organisations, de passer à l'action à leur tour. Je suis convaincu qu'on peut faire mieux en environnement et je trouve qu'il est important d'agir en ce sens. » - Jean Paquin, ing., EESA®, donateur

« Ce don majeur nous permettra de poursuivre notre mission philanthropique qui vise à soutenir les 5 musées formant le plus grand complexe muséal de sciences naturelles du Canada, en jouant un rôle de catalyseur et de mobilisateur de la communauté pour l'action concrète, notamment auprès des espèces menacées. Ce généreux don aura indéniablement un effet levier pour inspirer d'autres donateurs majeurs à investir dans les projets pour la protection de la biodiversité. » - François Caron-Melançon, directeur général, Fondation Espace pour la vie.

«Je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance à Monsieur Paquin et à la Fondation. Cet appui important permet aux scientifiques d'Espace pour la vie de réaliser des travaux de conservation et de recherche qui ont un impact réel sur la préservation de la biodiversité. Un an après la mise sur pied du fonds des Espèces en péril dans le cadre de la COP 15, c'est l'occasion pour nous de rappeler l'importance d'intensifier les efforts de protection des écosystèmes et de conservation d'espèces menacées, notre legs au bénéfice des générations futures», mentionne Julie Jodoin, directrice générale d'Espace pour la vie.

« Ce don donne une réelle impulsion aux activités de recherche au Biodôme et permet à notre institution muséale de renforcer son positionnement scientifique. Ces projets auront des retombées concrètes sur la préservation de la biodiversité, que ce soit pour la protection d'espèces menacées, pour rendre plus durables nos pratiques grâce au projet sur le développement d'appâts à base de microalgues pour la pêche commerciale du homard et du crabe ou encore pour étudier l'état de santé de différents organismes exposés à des polluants», affirme Nicolas Gruyer, directeur du Biodôme.

Organisme caritatif public, la Fondation contribue au développement philanthropique d'Espace pour la vie et aux missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq musées : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. La Fondation finance divers projets tels que des places dans les camps de jour d'Espace pour la vie pour des enfants de quartiers défavorisés, des projets de recherche, l'achat d'équipements spécialisés et des initiatives de science participative. En 2022, sa contribution aux projets d'Espace pour la vie via les dons et subventions s'est chiffrée à plus de 8 400 000$.

