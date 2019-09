Un important collectif réclame une stratégie nationale en prévention du suicide

QUÉBEC, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des psychologues du Québec se joint à un collectif regroupant plus de 25 organisations œuvrant en prévention du suicide et en santé mentale pour réclamer au gouvernement une stratégie nationale en prévention du suicide. Dans un plaidoyer dévoilé aujourd'hui, le collectif démontre l'urgence d'agir pour doter le Québec d'un plan stratégique global et efficace afin de prévenir le suicide.

L'état de la situation est accablant : au Québec, chaque jour, trois personnes s'enlèvent la vie. Pour chaque suicide, on estime que dix personnes seront endeuillées et porteront ce lourd fardeau toute leur vie. « On parle d'une vie qui ne sera pas vécue, mais de nombreuses vies brisées », affirme la Dre Christine Grou, psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui souligne les coûts humains, sociaux et économiques du suicide et des tentatives de suicide. « Nous avons travaillé depuis de nombreuses années à diminuer les tabous autour de la santé mentale. Les gens réclament maintenant des services, mais ceux-ci ne sont pas toujours au rendez-vous… ce qui peut entraîner un geste de désespoir », déplore la Dre Grou devant le manque criant d'accessibilité aux services psychologiques et la difficulté de continuité dans leur offre.

Une stratégie nationale en prévention du suicide permettrait au Québec d'augmenter l'efficacité de mesures de prévention du suicide en créant des synergies, d'innover en matière d'éducation et de promotion de la santé mentale et d'établir des mesures concrètes, comme rendre disponibles des professionnels de référence 24 heures sur 24 pour les personnes en crise suicidaire et développer l'intervention en ligne. La mise en place d'une stratégie nationale est la mesure principale préconisée par l'Organisation mondiale de la santé pour réduire le nombre de suicides.

Rappelons que la principale mission de l'Ordre des psychologues est la protection du public. Pour ce faire, il s'assure de la qualité des services offerts par ses membres, favorise le développement de la profession et défend l'accessibilité aux services psychologiques.

