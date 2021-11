Un immense succès et une compétition relevée pour la 2e édition de la Coupe Paillé

JOLIETTE, QC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Samedi dernier eu lieu la 2e édition de la Coupe Paillé, organisée par GM Paillé, en collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière à Joliette, au cours de laquelle 31 équipes rassemblant plus de 150 participants issus de 11 cégeps étaient venues résoudre un cas en comptabilité et finances ou en marketing, devant un jury composé de spécialistes du domaine et d'entrepreneurs.

Dans une ambiance et un décor dignes d'une grande épreuve intercollégiale, à la manière des compétitions comme La Voix, les organisateurs de la Coupe Paillé avaient tout mis en place pour que les participants vivent une expérience extraordinaire et, surtout, enrichissante. « Malgré l'aspect compétitif de l'événement, la fraternité et l'esprit d'équipe entre les collèges étaient réellement tangibles. Les commentaires des étudiants n'étaient que positifs; ils ont vécu une fin de semaine inoubliable qui, en plus, leur a permis de mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant leur parcours académique. » a souligné Mme Mylène Viens, co-coordonnatrice des Techniques administratives du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

Après la compilation des points effectuée par les juges, les organisateurs ont accueilli les participants et professeurs pour un gala spectaculaire, animé par nul autre que l'artiste coup de cœur des médias, l'humoriste Jérémie Larouche. Tout au long de la soirée, dans une ambiance teintée d'humour, plusieurs bourses furent remises aux étudiantes et étudiants ayant livré les meilleures performances.

Les grands gagnants

Pour le cas de marketing , Mme Karel Chevrette, présidente du jury et directrice marketing chez GM Paillé, a présenté les gagnants en compagnie du président de l'agence de publicité marketing qui les accompagne, Tapage. « Pour leur prestance sur scène, leur conviction dans leurs idées créatives, leur très bonne connaissance du milieu de l'automobile ainsi que leurs explications lors de la période de questions, la première position a été décernée à Brittany Ménard, Sandrine Lavoie et Anaïs Veillette, du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne. Pour un système de fidélisation technologique très bien expliqué, la deuxième place est décernée à l'équipe composée d'Anthonin Zbinden, de Perceval Simoneau, de Manuel Gonzalez et de Jean Bessonne, du Cégep du Vieux Montréal. Et finalement, en troisième position, pour avoir saisi les valeurs de l'entreprise et avoir proposé des idées technologiques tel un concept d'une roulotte interactive, on trouve Noémie Morin, Gabrielle Dupont et Marc-Antoine Poirier, de l'équipe du Cégep régional de Lanaudière à Joliette », a commenté Mme Karel Chevrette.

Pour le cas de comptabilité , c'est le président du jury et directeur des finances de GM Paillé, M. Tommy Choinière, qui est venu présenter à son tour les gagnants. « Pour la 2e édition de la Coupe Paillé, on voulait permettre aux participants de l'épreuve de comptabilité de vivre une expérience riche en problématiques comptables, tout en étant hautement stratégiques ! Les étudiantes et étudiants ont été amenés à analyser une situation complexe et à juger les impacts de leurs recommandations sur la stratégie de notre entreprise. Nous avons été très impressionnés par la qualité des présentations des participants ! » a commenté M. Choinière avant d'annoncer les gagnants.

Karine Ouellet, William Veilleux et Elizabeth Lavoie, du Cégep de Rivière-du-Loup, ont obtenu la troisième position. La deuxième position a été attribuée à Samuel Barbeau, Thomas Simoneau et Thomas Delisle, du Cégep Champlain-St. Lawrence. Et l'équipe qui est arrivée en première position était composée de Vincent Goyette, Victoria Majeau et Francis Lafontaine, du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.

L'équipe ayant obtenu le pointage le plus élevé a reçu une bourse de 6000 $, tandis que la deuxième et la troisième équipes ont reçu une bourse de 3000 $ et de 1000 $, respectivement.

Les meilleurs orateurs

Les présidents des jurys, accompagnés de M. Stéphane Camirand, associé en certification chez Mallette Société de comptables, et de M. Benoit Bourbeau, directeur de compte chez BMO, sont venus remettre un prix pour l'étudiant s'étant le plus illustré lors des présentations. Pour le volet marketing, le prix a été remis à Augustin Sall- Duchaine du Cégep de Ahuntsic.

Pour le volet comptabilité, le prix a été remis à Thomas Simoneau, du Cégep Champlain-St. Lawrence. Les gagnants se sont mérités une tablette Ipad Pro avec clavier, un prix d'une valeur de 2000 $.

Cinq bourses pour les Lanaudois

Était aussi présent le maire de la Ville de Joliette, M. Pierre-Luc Bellerose, mais c'est à titre de directeur du Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) qu'il est venu remettre par tirage au sort 5 bourses de 1000 $ aux participants lanaudois. Les heureux gagnants furent : Noémie Morin, Gabriel Dubuc, Marc-Antoine Poirier, Lydia Lépine et Rosalie Beauregard.

Mention d'honneur et coup de cœur pour le cas Marketing

L'agence Tapage a offert une bourse de 1000 $ à l'équipe « coup de cœur » s'étant distinguée par son énergie, sa conviction et son enthousiasme, la cohérence dans la livraison de son message et la complicité évidente entre les membres de l'équipe. En plus de la bourse, l'équipe gagnante, composée d'Alyssa Bernier, d'Élodie Savard et d'Audrey Anne Gauthier, du Cégep de Victoriaville, fut invitée à passer une journée entière avec l'équipe de l'agence.

Une mention d'honneur fut également décernée à l'équipe ayant eu l'idée la plus spectaculaire et folle, mais combien innovatrice pour l'avenir : une halte routière Paillé sur l'autoroute 40 ! Bravo à Thomas Blackburn, Charles Fleury, Alexandre Harvey et Ève Marie Salesse, du Cégep de Jonquière.

À propos de la Coupe Paillé

La Coupe Paillé est présentée par GM Paillé, en collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière à Joliette et avec la participation financière de Mallette, BMO, l'UQTR, le CRUL et l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

GM Paillé, une entreprise phare de la région de Lanaudière, est fière d'accueillir cette compétition relevée. En tant que meilleur vendeur GM au Canada depuis plus de sept ans, le concessionnaire souhaite par son implication offrir la chance à des étudiants de poursuivre leur épanouissement personnel et scolaire afin qu'ils puissent à leur tour contribuer à la qualité de vie des familles québécoises lorsqu'ils intégreront le marché du travail.

Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette est un établissement d'enseignement supérieur public offrant 34 programmes et profils d'études, dont les techniques administratives : Gestion de commerces et Techniques de comptabilité et de gestion (profils : Administration générale et Administration publique).

