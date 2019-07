Un hub d'innovation en sciences de la vie et technologies de la santé prend forme à Montréal

« Ce nouveau complexe d'innovation et de commercialisation sera inévitablement un lieu de convergence qui favorisera le développement d'un écosystème d'affaires et de réseaux d'innovation pour augmenter la productivité des entreprises afin qu'elles deviennent plus performantes et plus concurrentielles sur le marché mondial », affirme M. Pierre-Yves Desbiens, chef des opérations, Centre d'innovation NÉOMED, adMare BioInnovations. « Ce projet n'aurait jamais pu voir la lumière sans l'implication de partenaires visionnaires qui, comme nous, désirent contribuer de façon importante à l'innovation scientifique du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé au Canada. »

Avec des centaines d'emplois crées, des dizaines d'entreprises résidentes, des programmes en partenariat, une entreprise satellite, et encore plus, NÉOMED, situé au Technoparc Montréal dans l'arrondissement de Saint-Laurent, est considéré comme l'une des plus importantes initiatives responsables de la renaissance du secteur des sciences de la vie à Montréal.

(Le mois dernier, l'Institut NÉOMED, dont fait partie le Centre d'Innovation NÉOMED, et le Centre de recherche et développement des médicaments (CDRD), une autre organisation canadienne du secteur des sciences de la vie qui connaît un grand succès, ont annoncé qu'elles mettaient en commun leurs capacités et leurs ressources dans le cadre d'une nouvelle entreprise pancanadienne qu'elles ont cofondée, adMare BioInnovations, créant ainsi une organisation nationale plus forte et plus complète qui favorise la collaboration au Canada et à l'échelle mondiale.)

« adMare BioInnovations est fière d'être le chef de file en ouvrant un nouveau monde d'occasions pour les secteurs des sciences de la vie du Québec et du Canada en augmentant les investissements en recherche et en innovation, favorisant la création d'entreprises innovatrices, attirant de nouveaux investissements privés et commercialisant la technologie canadienne à l'échelle mondiale », explique M. Gordon C. McCauley, président et chef de la direction d'adMare BioInnovations. « Les sciences de la vie sont un domaine collaboratif dans lequel personne ne peut réussir de façon indépendante. Il est donc essentiel de réunir notre florissante recherche universitaire de pointe avec notre savoir-faire commercial et nos ressources. Favoriser ce type de collaboration et fournir aux entreprises l'infrastructure dont elles ont besoin pour réussir à l'échelle mondiale est précisément la force de NÉOMED et la raison de son expansion. Ce que nous construisons est une communauté. »

Le Centre d'innovation NÉOMED joue un rôle important au sein de la mission d'adMare BioInnovations qui est de déployer une combinaison d'infrastructures, d'expertise scientifique et commerciale et de capitaux pour favoriser l'expansion des entreprises canadiennes en sciences de la vie et pour former la prochaine génération de personnel afin qu'il soit hautement qualifié et assure la croissance et la pérennité de ces entreprises. C'est ainsi que le nouveau complexe d'innovation et de commercialisation spécialisé en sciences de la vie et technologies de la santé s'insère dans le cadre de la nouvelle Stratégie de développement économique 2018-2022 Accélérer Montréal et de son plan d'action.

« Montréal est incontournable pour les entreprises du secteur des sciences de la vie qui misent sur l'innovation et la collaboration. Avec le regain d'activités dans le secteur des SVTS sur le territoire montréalais, la Ville est fière d'investir dans ce secteur prioritaire afin de demeurer compétitive au niveau mondial. Notre investissement dans ce nouveau complexe d'innovation et de commercialisation viendra consolider l'écosystème montréalais des SVTS et complétera l'offre de services pour les entrepreneurs et chercheurs en termes de laboratoires adaptés, d'équipements partagés et d'accompagnement dans la commercialisation. Nous espérons que plusieurs autres entreprises choisiront, elles aussi, le Technoparc Montréal », affirme Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal.

En plus de la contribution financière de 1,5 M$ de la Ville de Montréal, le Centre d'innovation NÉOMED bénéficiera d'une contribution de 1,5 M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Grâce à cette aide financière, l'organisme pourra réaliser un projet qui vise l'accroissement de la capacité d'innovation des PME dans le secteur des SVTS, notamment par l'achat d'équipements de laboratoire.

« adMare BioInnovations est un acteur important de l'écosystème des sciences de la vie à Montréal et à travers le Canada. L'agrandissement du Centre d'innovation NÉOMED permettra aux PME de ce secteur de disposer des outils et des connaissances nécessaires pour continuer à innover, à se développer et à contribuer à l'économie canadienne », mentionne l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

La participation du gouvernement du Québec se reflètera sur les infrastructures, car il a alloué des garanties sur l'immeuble et sur le terrain au bénéfice des institutions financières, dont Desjardins, caisse d'économie solidaire, ainsi que d'autres entreprises d'économie sociale. Investissement Québec alloue quant à lui un prêt de 8 793 937 $ provenant de ses fonds propres.

« L'industrie des sciences de la vie est un incontournable pour l'économie du Québec, et c'est pourquoi nous devons nous assurer d'être compétitifs à l'échelle internationale. Pour ce faire, le gouvernement du Québec entend soutenir les investissements en recherche et en innovation dans ce secteur, favoriser la création d'entreprises innovatrices et assurer leur croissance, attirer de nouveaux investissements privés et intégrer davantage l'innovation dans le réseau de la santé et des services sociaux. En appuyant le projet d'agrandissement des installations de NÉOMED, nous nous affairons à bâtir un environnement d'affaires qui permettra au secteur des sciences de la vie de se développer de façon solide et durable », ajoute M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

« Le Centre d'innovation NÉOMED offre un environnement qui permet aux créateurs de développer des solutions aux problèmes de santé et de les rendre disponibles pour la société. Il contribue à la création et à la croissance d'entreprises en sciences de la vie en leur donnant accès à des installations et à une expertise de qualité exceptionnelle. La collaboration entre les pôles d'innovation et les entreprises est devenue essentielle parce qu'elle permet, particulièrement aux PME, de disposer d'infrastructures à la fine pointe de la technologie, d'avoir accès à des ressources hautement qualifiées et de partager les coûts afférents », mentionne Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Faits saillants

Disposant de 50 000 pieds carrés pour accueillir les installations, la phase 1 de l'expansion du Centre d'innovation NÉOMED sera livrée en 2020.

Le projet est évalué à 25 millions de dollars et compte sur la participation financière de nombreux partenaires publics et privés.

Le nouveau complexe d'innovation et de commercialisation sera situé au Technoparc Montréal et disposera de laboratoires adaptés, d'équipements partagés et de services d'accompagnement en commercialisation, notamment :

Centres d'expertise et d'expérimentation ;



Espaces modulaires et des espaces corporatifs ;



Incubateurs/accélérateurs ;



Pôles de formation ;



Services spécialisés, dont accès à des sources de financement.

Les employés et les utilisateurs du Centre d'innovation NÉOMED et du nouveau complexe d'innovation et de commercialisation bénéficieront d'un accès au site amélioré grâce à l'arrivée de la station Technoparc du Réseau express métropolitain (REM) qui raccourcira le temps de déplacement en direction de l'Aéroport international Montréal-Trudeau et du centre-ville de Montréal.

À propos d'adMare BioInnovations

adMare BioInnovations est une entreprise pancanadienne d'envergure mondiale qui change le paysage de l'écosystème canadien en sciences de la vie. Elle se tourne vers les recherches les plus prometteuses sur les plans thérapeutique et commercial que réalisent des partenaires de premier plan dans les milieux universitaire et biotechnologique afin de créer de nouvelles entreprises d'envergure. Elle offre une expertise et des infrastructures spécialisées qui aident les entreprises existantes à prendre de l'expansion, et elle stimule la croissance de ces entreprises pour qu'elles deviennent des piliers canadiens en formant la prochaine génération de personnel hautement qualifié. Le Centre d'innovation NÉOMED est un élément clé d'adMare BioInnovations, car il crée un écosystème d'affaires et des réseaux d'innovation dans ses installations de pointe à Montréal. www.admarebio.com.

SOURCE adMare BioInnovations

