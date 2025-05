L'annonce de son gain à la loterie entraîne une série d'événements hilarants

TORONTO, le 22 mai 2025 /CNW/ - Mark Hanley de Newmarket avait hâte d'annoncer à son épouse et à ses enfants adultes qu'il avait gagné le gros lot de LOTTO MAX et qu'il était sur le point de devenir le plus récent multi-millionnaire de l'Ontario. Mark a remporté le gros lot de 65 millions de dollars au tirage LOTTO MAX du 28 mars 2025. Cependant, ses deux tentatives d'annoncer la formidable nouvelle - d'abord à son épouse et ensuite à ses enfants - ne se sont pas déroulées comme il l'espérait. Quoi qu'il en soit, son expérience est désormais une histoire hilarante qui s'est taillé une place dans les archives familiales!

Mark s'était levé tôt. Il déjeunait lorsqu'il a décidé de vérifier son billet de LOTTO MAX, loin de se douter de la surprise d'une vie qui l'attendait. Il aime bien vérifier un par un les numéros gagnants de la loterie sur OLG.ca. Après avoir découvert que son billet comptait trois numéros gagnants, Mark a décidé de se concentrer un peu plus. C'est alors qu'il a découvert quatre… cinq… six… Et enfin qu'il avait les sept numéros gagnants, sauf qu'il n'a pas exactement tout saisi ce qui se passait. « Je joue à la loterie depuis 30 ans, mais après avoir compté les sept numéros gagnants, j'étais déçu de ne pas avoir aussi le numéro complémentaire, a raconté Mark à sa célébration du gagnant OLG, à Toronto. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y a que sept numéros à LOTTO MAX, et que j'avais LA combinaison! Après avoir vu qu'il n'y avait qu'un seul gagnant et que le gros lot atteignait 65 millions de dollars, je me suis mis à sauter de joie, en disant "Touché!" »

L'épouse de Mark dormait toujours à ce moment-là, et il se demandait en silence si la nouvelle était assez importante pour qu'il la réveille, elle qui adore son sommeil. « J'ai décidé de lui faire l'annonce en lui disant "Chérie, veux-tu embrasser un millionnaire?", mais elle m'a étrangement répondu par un non sec avant d'essayer de se rendormir. » Mark a convaincu son épouse de sortir du lit et de descendre le rejoindre pour qu'il puisse lui montrer son billet gagnant. « Elle a regardé le billet et a eu l'air de se demander "Et puis…?", alors je lui ai dit d'aller prendre une douche pour se réveiller comme il faut. Lorsqu'elle est revenue, la réalité a commencé à s'installer, puis elle s'est mise à pleurer de joie. »

L'informaticien à la retraite et son épouse ont décidé d'aller annoncer la renversante nouvelle à leurs enfants en personne. « Quand nous avons téléphoné pour nous assurer qu'ils étaient chez eux, j'ai dit à ma femme de ne rien dire de plus, seulement qu'on allait leur rendre visite. Lorsqu'ils ont répondu et mon épouse s'est mise à parler, elle a recommencé à pleurer. Elle leur a dit "On s'en vient vous voir… Je ne peux pas vous dire pourquoi… mais tout est correct." » Mark a éclaté de rire et a dit « Génial, maintenant ils pensent que quelqu'un vient de mourir! »

Au moment où le couple arrivait chez leurs enfants, l'épouse de Mark lui a fait une demande importante. « Elle m'a demandé si je pouvais tenir son café pour avoir les mains libres pour faire l'accolade à ses enfants et elle s'est remise à pleurer », raconte Mark en riant. Même si l'épouse de Mark a versé quelques larmes au début, les enfants ont ressenti une grande émotion lorsque le couple leur a finalement annoncé la grande nouvelle. « J'étais tellement heureux de leur dire, et c'est un rêve qui se réalise, car nous aurons maintenant bien des façons de leur donner un coup de main! »

Mark prévoit également surprendre quelques membres de sa famille immédiate en leur offrant une partie de sa fortune. « Probablement que ma famille ne me croira pas au départ, parce qu'on ne s'attend jamais à ce que quelqu'un nous arrive de nulle part avec un cadeau du genre. »

Lorsqu'on lui demande ce qu'il compte faire, Mark répond du tac au tac : « Je veux voyager, élargir ma culture gastronomique! Je veux aller en Italie, mais surtout en France. J'aime le pain français, les vins français, et - oh que oui - les fromages français » Il a aussi mentionné une autre aspiration peut-être plus difficile à atteindre malgré 65 millions de dollars en banque. « Je veux acheter un château, mais ma femme m'en empêche », conclut-il en riant.

Mark avoue qu'il lui faudra du temps pour véritablement absorber le fait qu'il a remporté le gros lot de LOTTO MAX. « Les publicités de LOTTO MAX invitent à rêver plus grand, mais ce qui vient de m'arriver ne me rentre pas encore tout à fait dans la tête. J'ai toujours rêvé de remporter quelques millions, mais ce lot est assez sidérant! Je me sens reconnaissant et choyé d'avoir eu la chance de mon côté. »

Mark a acheté son billet de LOTTO MAX gagnant à New Town Variety, rue Young à Newmarket.

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 9 milliards de dollars en lots : il y a eu 115 billets gagnants d'un gros lot et 937 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

Important à savoir : Tous les profits réalisés par OLG sont réinvestis dans la province. Alors, lorsque vous jouez à LOTTO MAX, vous jouez pour l'Ontario.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez Sensé reconnu à l'échelle mondiale.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

