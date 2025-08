UN HOMMAGE MUSICAL AU CŒUR DE LA PETITE-BOURGOGNE - LE 15 AOÛT AU PARC OSCAR PETERSON

MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - À l'occasion du centenaire de la naissance du légendaire pianiste de jazz montréalais Oscar Peterson, la SDC Les Quartiers du Canal invite le grand public à une soirée hommage exceptionnelle le 15 août 2025, au parc Oscar Peterson, dans la Petite-Bourgogne ; le quartier qui a vu naître et grandir cet ambassadeur du jazz mondial.

Oscar Peterson : 100 ans d'une légende propose une célébration à ciel ouvert, gratuite et conviviale, rassemblant des artistes de la scène jazz montréalaise, des membres de la communauté locale et des passionné•es de musique pour rendre hommage à un monument de notre patrimoine culturel.

UNE PROGRAMMATION MUSICALE À LA HAUTEUR DE SON HÉRITAGE

La célébration s'ouvrira dès 16 h avec des allocutions officielles suivies d'un panel de discussion sur l'héritage d'Oscar Peterson, animé par des figures de la scène culturelle montréalaise.

La scène accueillera ensuite une succession d'artistes de renom et de la relève musicale montréalaise tel que Oliver Jones, Michelle Sweeney, Coco Thompson, Julian McIntosh & Jazz Quartet.



DES ACTIVITÉS CULTURELLES POUR TOUTE LA FAMILLE

L'événement ne se limite pas à la musique. Dès 16 h 30, le parc s'animera avec plusieurs activités participatives et culturelles notamment une lecture du livre Mon Voisin Oscar (Bonnie Farmer), en collaboration avec M.S.O.P.A, un atelier de peinture participatif avec Julien Kandolo et l'exposition Clichés d'Oscar, une sélection inédite de photos tirées des archives personnelles d'Oscar Peterson.

Oscar Peterson n'est pas seulement un monument de la musique jazz à l'échelle mondiale, il est aussi un symbole fort de la Petite-Bourgogne et de la culture noire montréalaise. Cet événement se veut autant une célébration artistique qu'un moment de mémoire collective.

« Oscar Peterson est un trésor de notre histoire musicale et un exemple inspirant d'excellence. Lui rendre hommage dans le parc qui porte son nom, c'est saluer son parcours et toute la communauté qui l'a vu grandir. Obtenir une subvention pour concrétiser ce projet a été une grande émotion pour nous, car elle nous permet de redonner à la Petite-Bourgogne à travers un geste porteur de sens. Ce projet, mené main dans la main avec la communauté, a fait naître de nouvelles amitiés, des collaborations sincères et beaucoup d'émotion. C'est toute une communauté qui lui rend hommage avec fierté et authenticité. », affirme Cyrille Bodiot, directeur de la SDC Les Quartiers du Canal.

Pour plus de détails sur la programmation, on visite le site web de la SDC.

Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada, le Festival International de Jazz de Montréal et en collaboration avec l'Arrondissement du Sud-Ouest.

