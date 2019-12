Un guide pour les municipalités québécoises - Planifier pour le climat

Intégrer la réduction des émissions de gaz à effet de serre en transport à la planification en aménagement et en urbanisme

MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que s'ouvre la 25e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, Vivre en Ville lance sa dernière publication, Planifier pour le climat : intégrer la réduction des émissions de gaz à effet de serre des transports à la planification en aménagement et en urbanisme. Ce guide vise à outiller, à l'échelle des municipalités régionales et locales, les élus, les décideurs et les professionnels en aménagement et en urbanisme qui souhaitent contribuer à la création de milieux de vie faiblement émetteurs en carbone.

« Nos émissions de gaz à effet de serre sont fortement liées à nos choix d'aménagement et d'urbanisme. Les municipalités joueront donc un rôle crucial dans l'atteinte des cibles québécoises de réduction d'émissions », souligne Christian Savard, directeur général. « Dans la prochaine décennie, le Québec accueillera 400 000 ménages supplémentaires. Il faut s'assurer qu'ils contribuent à la solution, et pas au problème. »

Vivre en Ville propose de mettre à profit le développement pour compléter les milieux de vie existants et y réduire le bilan carbone, via une approche de croissance réparatrice. Planifier pour le climat détaille des méthodes d'évaluation du bilan carbone, une démarche en six étapes pour intégrer la lutte contre les changements climatiques à la planification en aménagement et en urbanisme et des indicateurs pour suivre l'atteinte des objectifs visés.

La publication est disponible en ligne et à l'achat à www.vivreenville.org/planifierclimat.

SOURCE Vivre en Ville

Renseignements: Olivier Morneau, Chargé des communications, 514.586.7977, olivier.morneau@vivreenville.org

Related Links

http://www.vivreenville.org/