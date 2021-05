Un Guide concret pour installer durablement les pratiques écoresponsables dans les PME du Plateau

MONTRÉAL, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Sensible aux enjeux liés à l'environnement et consciente de l'urgence d'agir, la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal (SDAMR), en partenariat avec la SDC de la rue Saint-Denis et la SDC du Boulevard Saint-Laurent, lance le Guide des bonnes pratiques écoresponsables des PME du Plateau-Mont-Royal. Ce guide aux solutions concrètes, destiné aux 1 300 places d'affaires, membres des trois SDC du Plateau, a été conçu et réalisé en tenant compte de la réalité quotidienne des commerces de proximité, dans un milieu de vie à échelle humaine. Il a pour but de les accompagner dans leur transition, de faciliter la mise en place de pratiques écoresponsables et d'améliorer les mesures déjà instaurées.

C'est en 2019 que la SDAMR met sur pied un comité d'initiatives en transition écologique avec des acteurs de terrain qui voulaient changer le cours des choses et soutenir les commerçants dans l'implantation de bonnes pratiques écoresponsables au sein de leur entreprise. Dans ce cadre, la SDAMR a pris l'initiative, en partenariat avec la SDC de la rue Saint-Denis, la SDC du Boulevard Saint-Laurent, l'Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Concertation Montréal, la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, et avec le soutien financier de Ruba Ghazal, députée de Mercier, de produire un guide des meilleures pratiques en développement durable destiné aux commerçants et gens d'affaires du quartier. « Un engagement soutenu et beaucoup de travail nous ont menés à ce Guide pratique que nous lançons, tout en demeurant conscients que la tâche est immense en matière de transition écologique et que nous devrons nous montrer patients envers nos progrès, malgré l'urgence de passer à l'action », dit Claude Rainville, directeur de la SDAMR.

Le Guide dont la publication était initialement prévue en 2020 a été mis sur pause au début de la pandémie, et l'accompagnement en entreprises par la chargée de projet Isabelle Bissonnette a pu reprendre à partir du mois d'août. Cette pause aura servi à approfondir la réflexion, évaluer le potentiel de mutualisation de certaines ressources et élaborer des projets pilotes avec des membres des SDC, en fonction des besoins communs.

L'information contenue dans le Guide est organisée selon une hiérarchie des 5R, qui vise une optimisation de la gestion des ressources. Il s'agit de repenser nos pratiques en remettant en question nos habitudes et nos processus ; de réduire à la source, c'est-à-dire éviter de générer des matières résiduelles en limitant la production inutile de biens ; réemployer, donc de réutiliser ou trouver d'autres usages pour ces biens ; recycler, ce qui veut dire, bien sûr, réintroduire la ressource en remplacement d'une matière vierge dans la fabrication d'un nouveau produit ; et enfin, revaloriser en mettant en valeur une matière, par exemple le compostage des matières organiques.

Ainsi mobilisés autour d'un objectif commun - celui de poursuivre la transition écologique, de stimuler et d'appuyer collectivement le commerce de proximité et les artères commerciales du quartier, tout en visant le Montréal Zéro déchet 2030 -, les différents acteurs du Plateau posent ainsi un geste fort en faveur de l'équilibre harmonieux entre milieu de vie, culture, tourisme et commerce.

Le Guide est disponible en ligne à www.mont-royal.net ainsi que sur la plateforme commune aux SDC du Plateau-Mont-Royal https://www.mescommerces-monplateau.com

