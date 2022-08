MONTRÉAL, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - Certains actionnaires (les « Actionnaires Opposants») d'Emerald Health Therapeutics Inc. (« Emerald ») (CSE : EMH); (OTCQX : EMHTF), annoncent qu'ils s'opposent au plan d'arrangement (le « Plan ») annoncé entre Emerald et Skye Biosciences Inc. (« Skye » ) (OTCQB : SKYE).

Opposition au plan

Le 29 novembre 2021, Emerald a annoncé qu'elle se retirait du secteur du cannabis récréatif et médical et qu'elle se tournait vers le secteur pharmaceutique. La direction d'Emerald a affirmé qu'elle avait engagé un cabinet-conseil pour identifier et qualifier des candidats potentiels à une acquisition ou une fusion.

Six mois plus tard, le 12 mai 2022, Emerald a annoncé le Plan et déclaré avoir " trouvé " Skye après une recherche élaborée pour qualifier de nombreux candidats.

Mais l'annonce était douteuse. En effet, aucune recherche n'a été menée, ou n'a jamais été nécessaire, car Skye est une des sociétés parmi un groupe de plusieurs sociétés liées à Emerald. Skye et Emerald sont toutes deux contrôlées par Emerald Health Sciences Inc. (« Sciences »), le principal actionnaire d'Emerald. Les trois sociétés sont liées ou ont été liées par des actionnaires, des administrateurs et des dirigeants communs, notamment : Avtar Dhillon; Punit Dhillon et; Jim Heppell.

D'autres faits problématiques incluent entres autres :

Skye a une dette envers Sciences d'environ 2,5 millions de dollars qui vient à échéance en octobre 2022. De plus, les documents publics démontrent que Skye a subi des pertes importantes et prévoit continuer à subir des pertes et des flux de trésorerie d'exploitation négatifs.

En revanche, Emerald disposait de réserves de trésorerie d'environ 16 millions de dollars au 31 mars 2022, et possède d'importants actifs non monétaires, notamment ceux de sa principale filiale Verdélite Sciences Inc. (« Verdélite »).

possède d'importants actifs non monétaires, notamment ceux de sa principale filiale Verdélite Sciences Inc. (« Verdélite »). Aucune évaluation indépendante de Skye ou d'Emerald n'a été effectuée ou n'est proposée. La valeur d'Emerald est nettement supérieure à celle de Skye et, malgré cette évidence, les administrateurs d'Emerald ont l'intention d'imposer aux actionnaires le passif et les faibles perspectives de Skye, ce qui ne peut que profiter aux initiés et aux parties liées de Skye.

Les actionnaires d'Emerald ont été lésés par une gestion médiocre et des conflits d'intérêts imbriqués avec la famille Dhillon qui gère ses affaires. Emerald continue de faire défaut dans sa gestion et ses déclarations, elle n'a aucun administrateur qualifié et indépendant ayant des antécédents de gestionnaire de sociétés rentables au sein de son conseil d'administration.

Les faits liés à Avtar Dhillon , ancien dirigeant à long terme d'Emerald, Skye et Sciences, sont forts préoccupants. Le 6 août 2021, il a été arrêté par le FBI et la Security Exchange Commission (« SEC ») pour fraude boursière, en plus d'être inculpé pour des présumés stratagèmes de pompage et ventes d'actions mis en œuvre par Frederick Sharp . Sharp est accusé d'avoir dirigé un système de fraudes totalisant plus d'un milliard de dollars américains impliquant des dirigeants et résidents canadiens liés à plus d'une centaine de sociétés cotées en bourse, notamment celle de Vancouver .

, ancien dirigeant à long terme d'Emerald, Skye et Sciences, sont forts préoccupants. Le 6 août 2021, il a été arrêté par le FBI et la Security Exchange Commission (« SEC ») pour fraude boursière, en plus d'être inculpé pour des présumés stratagèmes de pompage et ventes d'actions mis en œuvre par . Sharp est accusé d'avoir dirigé un système de fraudes totalisant plus d'un milliard de dollars américains impliquant des dirigeants et résidents canadiens liés à plus d'une centaine de sociétés cotées en bourse, notamment celle de . Punit Dhillon , le neveu d'Avtar Dhillon, est le président du conseil et chef de la direction de Skye, et selon les documents publiés sur SEDAR, il a travaillé avec Avtar Dhillon dans l'une des sociétés impliquées dans les affaires de fraudes impliquant Frederick Sharp .

, le neveu d'Avtar Dhillon, est le président du conseil et chef de la direction de Skye, et selon les documents publiés sur SEDAR, il a travaillé avec dans l'une des sociétés impliquées dans les affaires de fraudes impliquant . Les Actionnaires Opposants craignent et dénoncent que Punit Dhillon continue d'être impliqué dans Emerald et en devienne le président et chef de la direction advenant l'acceptation du Plan.

continue d'être impliqué dans Emerald et en devienne le président et chef de la direction advenant l'acceptation du Plan. Tel que récemment publié, Emerald Health Pharmaceuticals Inc., une autre société liée aux dirigeants d'Emerald, fait l'objet d'une nouvelle enquête de la SEC pour fraudes en valeurs mobilières. Avtar Dhillon , est un ex administrateur, Jim Heppell est le président du conseil et Punit Dhillon est administrateur.

, est un ex administrateur, est le président du conseil et est administrateur. Jim Heppell et Punit Dhillon étaient respectivement président du conseil et administrateur d'Emerald Health Bioceuticals Inc, une autre société liée aux dirigeants d'Emerald, au moment ou elle a déclaré faillite en Californie le 20 octobre 2020.

et étaient respectivement président du conseil et administrateur d'Emerald Health Bioceuticals Inc, une autre société liée aux dirigeants d'Emerald, au moment ou elle a déclaré faillite en Californie le 20 octobre 2020. Entre 2015 et 2020, Emerald a versé à Sciences plus de 15 millions de dollars d'honoraires pour divers services-conseils en gestion. Sciences n'est pas un cabinet de conseil en gestion disposant de conseillers experts selon les recherches effectuées par les Actionnaires. L'objet du paiement de ces honoraires exorbitants et ses bénéficiaires demeurent inconnus.

2020, Emerald a versé à Sciences plus de 15 millions de dollars d'honoraires pour divers services-conseils en gestion. Sciences n'est pas un cabinet de conseil en gestion disposant de conseillers experts selon les recherches effectuées par les Actionnaires. L'objet du paiement de ces honoraires exorbitants et ses bénéficiaires demeurent inconnus. Emerald a accumulé plus de 240 millions de dollars de pertes depuis 2015, tandis que Sciences a encaissé plus de 50 millions de dollars via des honoraires payés par Emerald et la vente de plus de 6 millions d'actions d'Emerald à 5$ l'action au cours de l'année 2018. Les actions d'Emerald se transigent à plus ou moins 5 cents depuis plusieurs mois.

depuis plusieurs mois. Les liens suivants d'articles de presse méritent lecture en complément au présent communiqué :

https://www.richmond-news.com/bc-news/time-ticking-for-vancouver-man-charged-in-1b-international-stock-fraud-scheme-4767826

https://www.vancouverisawesome.com/bc-news/bc-cannabis-company-loses-bid-to-suppress-disaffected-shareholder-5410361

À propos des Actionnaires Opposants

Les Actionnaires Opposants sont des entrepreneurs et des chefs d'entreprise reconnus qui naviguent avec succès dans l'écosystème du cannabis depuis de nombreuses années. Ils sont les fondateurs et les anciens propriétaires de Verdélite, anciennement connue sous le nom d'Agro-Biotech Inc. qui a été acquise par Emerald en mai 2018.

Les Actionnaires Opposants s'opposent au Plan et à la participation continue de Punit Dhillon et de Jim Heppell à la direction d'Emerald. Ils ont informé la direction d'Emerald de leur opposition au Plan.

Les Actionnaires Opposants demandent aux autorités canadiennes en valeurs mobilières d'agir rapidement pour réémettre l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur les actions d'Emerald et reporter l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.

Les Actionnaires Opposants ont l'intention d'exercer tous les droits légaux dont ils disposent pour s'opposer au Plan, écarter les anciens dirigeants d'Emerald en vue d'améliorer les perspectives de croissance au profit de tous les actionnaires d'Emerald.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer une sollicitation de procuration au sens des lois sur les sociétés ou les valeurs mobilières applicables ou autrement.

Il n'est pas demandé aux actionnaires de signer une procuration pour soutenir l'opposition des actionnaires opposants au Plan ou toute autre résolution relative à l'assemblée générale annuelle et spéciale d'Emerald qui se tiendra le 19 août 2022.

