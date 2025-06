Un Grand rendez-vous porteur d'avenir pour la solidarité internationale

MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - Du 4 au 6 juin, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale ( AQOCI ) a tenu le Grand rendez-vous des États généraux québécois de la solidarité internationale à l'Université de Montréal. Cet événement majeur, visant à réaffirmer la place de la solidarité internationale en regard aux grands enjeux mondiaux, a rassemblé près de 400 participant•es du Québec et d'une vingtaine de pays, incluant le Canada.

C'est dans un contexte qui a bien changé, 18 ans après la première édition , que l'AQOCI a tenu pour une seconde fois les États généraux québécois de la solidarité internationale de juin 2024 à juin 2025. Le Grand rendez-vous a accueilli des actrices et acteurs des organismes de coopération internationale, leurs partenaires, leurs alliés des mouvements sociaux québécois et des personnes intéressées par la solidarité internationale. Des plénières, des ateliers et des espaces de réseautage ont animé les participant•es pendant deux jours et demi, leur permettant de réfléchir aux enjeux de solidarité internationale, d'adopter une déclaration d'engagement et d'identifier des pistes d'action communes .

Le Grand rendez-vous affirme la vitalité du réseau québécois de solidarité internationale, porté par plus de 70 organismes membres de l'AQOCI, des partenaires et des milliers de bénévoles mobilisés. « En alliance avec les mouvements sociaux québécois, cet événement rassembleur donne le coup d'envoi d'un mouvement collectif plus vaste qui s'ancrera globalement, ici et à l'international », souligne Michèle Asselin, directrice générale de l'AQOCI.

Le Grand rendez-vous est marqué par le contexte du désengagement des États-Unis face à l'aide internationale et la réduction drastique du financement de l'USAID, qui soutenait près du tiers de l'aide internationale, ce qui a des impacts énormes tant sur les communautés que sur les organisations leur offrant ce soutien. « Les grandes crises actuelles -- qu'elles soient climatiques, sanitaires, économiques ou humanitaires -- ne s'arrêtent pas aux frontières et ont des répercussions partout, incluant au Québec, explique-t-elle. Face aux défis de notre époque, notre seule alternative comme humanité est la solidarité internationale » conclut la directrice.

Fondée en 1976, l'AQOCI regroupe plus de 70 organismes dans 14 régions du Québec. Elle soutient leurs actions en faveur d'un développement durable et humain fondé sur la justice, l'égalité et les droits humains.

