UN GRAND QUÉBÉCOIS S'ÉTEINT - Jean Lapointe n'est plus

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Maison et la Fondation Jean Lapointe ont le regret d'annoncer le décès d'un monument historique de la culture populaire québécoise, leur fondateur Jean Lapointe. Le chanteur-compositeur-interprète, humoriste, comédien et sénateur du Canada s'est éteint à l'âge de 86 ans, entouré de ses proches, à la Maison St-Raphaël, des suites de complications de santé.

Jean Lapointe, homme aux multiples talents et humaniste au grand cœur, aura marqué plusieurs générations. Il débuta sa carrière en tant qu'humoriste et auteur-compositeur-interprète, puis connaîtra rapidement le succès dans le célèbre duo Les Jérolas. Acteur exceptionnel, on se rappellera son interprétation remarquable de Duplessis dans la série du même nom, ainsi que ses rôles marquants au cinéma tels que dans les films Les Ordres, J.A. Martin, Photographe, Le Dernier Tunnel et À l'origine d'un cri. Grandement apprécié par la critique et adoré du public, il aura reçu en carrière plusieurs prix et reconnaissances, dont deux prix Génie, trois prix décernés par Québec Cinéma (anciennement prix Jutra), en plus d'être honoré par Le Gala Juste pour rire et le Gala Les Olivier. Son immense impact dans la vie de dizaines de milliers de personnes et la mission qu'il s'est donnée tout au long de sa vie lui auront également valu d'être désigné Officier de l'Ordre du Canada en 1983 et Officier de l'Ordre national du Québec en 2006.

Ayant lui-même souffert d'une dépendance à l'alcool, Jean Lapointe fonde en 1982 ce qu'il considère comme son principal héritage à la société québécoise : la Maison Jean Lapointe, qui vient en aide aux personnes aux prises avec des problèmes liés à la consommation d'alcool, d'autres substances et des jeux de hasard et d'argent, et qui veille aujourd'hui également à prévenir les dépendances chez les adolescents et adolescentes. Peu de temps après, il crée la Fondation Jean Lapointe, dans le but de soutenir la mission de la Maison. Le 5 octobre dernier, Jean Lapointe a tenu à être présent pour fêter les 40 ans de la Maison et de la Fondation Jean Lapointe.

Jean Lapointe laisse dans le deuil sa femme Mercédès, ses sept enfants Danielle, Michelle, Marie-Josée, Maryse, Jean-Marie, Catherine et Anne Elizabeth, ses deux petits-fils Olivier et Jean Auguste, ainsi que ses sœurs Huguette et Suzanne.

Ceux et celles qui désirent offrir leurs condoléances à la famille ou offrir un don en sa mémoire sont invités à consulter le www. fondationjeanlapointe.org/jeanlapointe ou le www.maisonstraphael.org

Citations :

« Notre père disait sans cesse que sa plus grande fierté a toujours été la Maison Jean Lapointe. Son départ nous attriste, mais nous savons qu'il demeurera l'âme de notre établissement. », Anne Elizabeth Lapointe, fille de M. Lapointe et directrice générale de la Maison Jean Lapointe.

« Perdre notre père est une terrible épreuve, mais de savoir que son héritage artistique et humaniste restera vivant dans le cœur des Québécoises et Québécois est réconfortant pour nous », Jean-Marie Lapointe, fils de M. Lapointe.

À propos de La Maison Jean Lapointe

La Maison Jean Lapointe est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes par le traitement, la prévention, le soutien et le partage des connaissances en matière de substances et de dépendances. À ce jour, ce sont près de 40 000 personnes qui ont reçu l'aide de la Maison, et plus de 900 000 jeunes qui ont été sensibilisés aux risques liés à la consommation de toutes substances.

À propos de la Fondation Jean Lapointe

La Fondation Jean Lapointe a pour mission de recueillir les fonds qui permettent de soutenir activement et de manière significative la lutte contre les dépendances.

