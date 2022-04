L'assurance de services adaptative est essentielle pour des communications ultra-fiables à faible latence

QUÉBEC, le 5 avril 2022 /CNW/ - EXFO, qui regroupe les experts en matière de tests, de monitoring et d'analytique du secteur des communications, a annoncé qu'un grand opérateur de réseau mobile (ORM) des États-Unis a choisi de déployer les fonctions de test de Nova Active d'EXFO dans l'ensemble de son réseau 5G, du cœur à la périphérie jusqu'au dernier kilomètre, ce qui l'aidera à fournir une connexion ultra-rapide et ultra-fiable à ses clients. Les résultats des tests réseau synthétiques de Nova Active seront combinés avec les analyses du logiciel Nova SensAI d'EXFO, déjà utilisé par l'ORM, pour diagnostiquer en temps réel les problèmes de performance se répercutant sur les clients et réduire le temps moyen de réparation.

Partie intégrante de la 5G, l'informatique en périphérie est essentielle pour fournir des communications ultra-fiables à faible latence (URLLC), car elle rapproche les fonctions de calcul et de réseau des utilisateurs. Cela permet ensuite de déployer des services et des applications qui exigent une latence ultra-faible et un débit élevé. Cependant, il est difficile d'offrir une expérience client sans accrocs lorsque le processus comporte de nombreux transferts entre les sites cellulaires, les sites des plateformes infonuagiques en périphérie, les fonctions de réseau distribué et les services d'hébergement d'applications. Pour isoler et résoudre les problèmes nuisant à l'expérience client, les ORM ont donc besoin d'un nouveau type de technologie d'assurance de services qui peut s'adapter en temps réel aux services dynamiques en constante évolution.

En réponse à ces défis de performance de la 5G, EXFO équipera ce grand opérateur des États-Unis d'une technologie d'assurance de services adaptative qui lui permettra d'offrir à ses clients la qualité qu'ils attendent de son réseau 5G de premier plan. Les solutions de test Nova Active et Nova SensAI d'EXFO viennent combler l'écart en matière de visibilité dans les réseaux 5G centraux et périphériques et les infrastructures infonuagiques en testant les couches 2 à 7 des réseaux ainsi que les applications et les services tels que la vidéo par contournement. La solution d'EXFO procurera à l'ORM des données exploitables provenant de l'ensemble du réseau en s'intégrant aux plateformes d'orchestration des services, aux lacs de données, aux données de télémétrie et à d'autres outils. Ainsi, grâce à la technologie d'assurance de services adaptative d'EXFO, l'équipe des opérations de l'ORM obtiendra les bonnes données au bon moment et pourra prendre des décisions en temps réel afin d'améliorer la performance réseau.

« EXFO est fière de s'associer à des fournisseurs de services qui font de la qualité de l'expérience client une priorité, comme ce grand opérateur de réseau mobile des États-Unis. Notre technologie d'assurance de services s'adapte en temps réel aux réseaux dynamiques de la 5G, ce qui permet aux équipes des opérations des ORM de détecter et résoudre promptement les problèmes se répercutant sur leurs clients », affirme Philippe Morin, président-directeur général d'EXFO. « Les solutions d'EXFO sont conçues pour s'adapter de façon dynamique à la croissance du réseau grâce à l'automatisation des tests réalisés sur les nouvelles connexions et tranches de service du dernier kilomètre. Je me réjouis à l'avance de voir les futures innovations qu'apportera ce nouveau déploiement et la façon dont il aidera continuellement l'ORM à fournir des connexions ultra-rapides et ultra-fiables aux personnes, aux entreprises et aux collectivités. »

À propos d'EXFO

EXFO développe des solutions de test, de monitoring et d'analytique plus intelligentes pour l'industrie mondiale des communications. Nous sommes les conseillers de confiance des opérateurs de réseaux fixes et mobiles, des centres de données à très grande échelle et des chefs de file dans le secteur de la fabrication, du développement et de la recherche. Ils comptent sur nous pour leur fournir une visibilité accrue et de l'information de qualité supérieure sur les performances du réseau, en plus d'assurer la fiabilité de leurs services et de garantir la meilleure expérience usager. S'appuyant sur nos 35 années d'innovation, le mélange unique d'équipements, de logiciels et de services d'EXFO permet des transformations plus rapides et assurées liées à la 5G, aux réseaux natifs en nuage et à la fibre optique.

