QUÉBEC, le 20 août 2022 /CNW Telbec/ - Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Armand Couture, ingénieur civil, M.Sc., survenu le 18 août 2022 à l'âge de 91 ans.

Né à Québec en 1930, diplômé de premier cycle en génie civil à l'Université Laval en 1953 et de deuxième cycle en structures et fondations en 1955, il a été membre de l'Ordre des ingénieurs de juin 1953 jusqu'en 2021.

Armand Couture (Groupe CNW/La famille Couture)

Il a eu une longue et fructueuse carrière comme ingénieur, notamment chez Foundation Engineering (FENCO) (1955-1961), chez Per Hall et Associés (1961-1968) et comme membre de la direction du cabinet Lalonde Valois Lamarre Valois et Associés, devenu Lavalin, puis SNC-Lavalin (1968-1991). Il a été président et chef de l'exploitation d'Hydro-Québec de 1992 à 1996. Par la suite, il est devenu consultant indépendant et a siégé au conseil de plusieurs organismes publics et entreprises prestigieuses. Il a tenu les rênes du conseil de l'INRS pendant près de 14 ans, de 1998 à 2012, institut qui a d'ailleurs érigé la Salle Armand-Couture en son honneur.

Armand Couture est un Grand Bâtisseur du Québec. Dès le début de sa jeune carrière d'ingénieur-conseil, il a innové en tant que concepteur du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Pionnier, il a participé à la vente des premiers grands contrats des firmes d'ingénierie québécoises à l'international. Acteur central de la réalisation et de la gestion des complexes hydroélectriques de la Baie-James, il représente la SEBJ à l'occasion de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et lors de nombreuses autres ententes avec les autochtones du Québec. Il a également publié de nombreuses études et conférences sur des projets d'envergure, tels que la logistique, le transport et la protection de l'environnement.

M. Couture a reçu plusieurs honneurs incluant membre de l'Académie canadienne de génie et un doctorat honoris causa de l'Université du Québec (INRS) (1993). Il a été nommé Officier de l'Ordre national du Québec en 1999 et membre de l'Ordre du Canada en l'an 2000, année où il a également reçu le Prix des gouverneurs de l'Association de l'industrie électrique du Québec.

Armand Couture laisse dans le deuil ses trois enfants, Luc, Denise et Benoit, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que toute la population québécoise, riche de son legs essentiel à l'avenir de la nation. En mettant à profit son expérience de gestion de grands projets dans divers domaines jusqu'à la fin de sa carrière d'ingénieur, il a contribué à la construction du Québec moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui.

