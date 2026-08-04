UN GESTE POUR LA PLANÈTE : LE QUÉBEC INVENTE LA PREMIÈRE ALTERNATIVE FUNÉRAIRE CARBONE-NÉGATIVE POUR ANIMAUX

La Forêt de la seconde vie lance le Boisé des Compagnons, un service d'hommage écologique accessible partout au Québec

SAINTE-SOPHIE, QC, le 4 août 2026 /CNW/ -- La Forêt de la seconde vie annonce le lancement du Boisé des Compagnons, un espace forestier protégé dédié à la mémoire des animaux de compagnie. Ce service offre aux familles une façon respectueuse d'honorer leur compagnon après sa crémation, transformant chaque dispersion de cendres en geste écologique concret.

Situé dans une forêt protégée à perpétuité à Sainte-Sophie, le Boisé des Compagnons permet aux propriétaires de confier les cendres de leur animal à un environnement vivant. Chaque inhumation devient carbone-négative dès la deuxième année, absorbant plus de CO₂ qu'elle n'en émet et contribuant à la régénération d'un écosystème.

« Longtemps oubliés par l'industrie funéraire québécoise, les animaux de compagnie méritent un dernier hommage à la hauteur de l'amour qu'ils nous donnent. C'est pour honorer leur place importante dans nos vies que nous avons lancé ce service. », déclare Guillaume Marcoux, président de l'entreprise.

Une réponse à un besoin croissant

Bien que la crémation soit devenue courante, de nombreuses familles recherchent un lieu significatif pour se recueillir. La Forêt de la seconde vie propose un forfait complet : coordination de la crémation, gestion des cendres, accompagnement de la famille et accueil en forêt pour la dispersion.

Innovation : les préarrangements animaliers

L'entreprise introduit au marché québécois les préarrangements animaliers, permettant aux propriétaires de prévoir à l'avance les soins posthumes de leur animal. Cette offre s'aligne avec la démarche de reforestation de la Forêt de la seconde vie, unique en Amérique du Nord.

Des visites guidées sont offertes sur rendez-vous pour permettre aux familles de découvrir le Boisé des Compagnons avant d'en avoir besoin.

En bref

Premier service funéraire carbone-négatif pour animaux au Québec

Crémation + dispersion des cendres en environnement naturel

Carbone-négatif dès la deuxième année

Préarrangements animaliers disponibles

Accessible partout au Québec

À propos de la Forêt de la seconde vie

Cimetière écoforestier à Sainte-Sophie, la Forêt de la seconde vie offre aux familles des solutions commémoratives durables et respectueuses de l'environnement.

SOURCE Forêt de la seconde vie

Guillaume Marcoux, Président, Forêt de la seconde vie, [email protected], 438-829-4949