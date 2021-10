« Nous croyons que le gant intelligent Steadi-Two est un produit qui change la donne et qu'il aura un impact encore plus grand que la première version, qui a déjà changé des vies », déclare Mark Elias, directeur général de Steadiwear. M. Elias a cofondé la jeune entreprise soutenue par AGE-WELL avec Emile Maamary, directeur du marketing, en 2015.

Steadi-Two est maintenant offert en précommande au Canada et aux États-Unis sur Steadiwear.com, les dates de livraison étant fixées au deuxième trimestre de 2022.

Les personnes qui vivent avec le tremblement des mains peuvent éprouver de la difficulté à manger, à boire, à s'habiller, à écrire et à utiliser un téléphone cellulaire ou un ordinateur, et avoir de la difficulté à accomplir de nombreuses autres activités dans leur vie personnelle et professionnelle. Des études démontrent que 30 % des gens qui ont des tremblements perdent leur emploi ou prennent une retraite anticipée à cause de leur état de santé. Aux États-Unis, où l'on estime à 10 millions le nombre de personnes atteintes du syndrome de tremblement essentiel, le coût annuel de cette maladie s'élève à 142,7 milliards de dollars.

John Kirkconnell, de Guelph (en Ontario), a été la première personne vivant avec le tremblement essentiel à avoir essayé le gant de stabilisation Steadi-Two. Un passionné de Steadi-One, qui déclare que le gant original a changé sa vie, M. Kirkconnell se dit « émerveillé » par Steadi-Two. Il est l'un des bêtatesteurs qui fournissent des commentaires sur le gant Steadi-Two, qui a fait l'objet d'essais en laboratoire plus tôt cette année.

« Ce gant est tout simplement merveilleux. Il est beaucoup plus facile de l'enfiler et de l'enlever, il aussi est plus petit et plus léger », explique l'ambulancier à la retraite qui a utilisé le nouveau gant de stabilisation pour des activités quotidiennes comme manger, prendre des boissons et se raser. Cela me rendra la vie tellement plus facile », a-t-il ajouté.

M. Kirkconnell avait déjà essayé des médicaments pour gérer ses tremblements, mais il ne pouvait pas en supporter les effets secondaires. Il a subi deux neurochirurgies qui ont bien fonctionné, jusqu'à ce que les tremblements reviennent.

Les médicaments entraînent souvent des effets secondaires qui l'emportent sur les avantages. Une intervention chirurgicale, en particulier la stimulation cérébrale profonde, peut entraîner des risques et des dépenses considérables, tandis que les injections de Botox peuvent elles aussi finir par coûter cher à long terme, affirme M. Elias.

Tout comme Steadi-One, le fonctionnement sans pile de Steadi-Two distingue ce gant des autres produits offerts sur le marché. Cela signifie qu'il n'y a pas de recharge et aucune limite au temps qu'une personne peut porter le gant chaque jour.

Le gant Steadi-One a été très bien accueilli par les Canadiens qui l'ont essayé. Cependant, presque toutes les recommandations indiquaient une amélioration nécessaire, affirme M. Elias : la miniaturisation.

L'équipe a réduit la taille du gant de moitié et le poids de 30 %, de sorte qu'il pèse maintenant moins d'une livre. Steadi-Two peut également s'adapter à une plus grande diversité de tremblements.

La technologie de Steadiwear s'inspire de la conception utilisée pour stabiliser les bâtiments contre les tremblements de terre, une technologie appelée amortissement à masse accordée. Steadi-Two intègre un système à base d'aimants à la fine pointe de la technologie qui se déplacent dans la direction opposée aux tremblements d'une personne pour stabiliser le poignet et l'avant-bras et réduire au minimum les tremblements. Steadiwear est une entreprise enregistrée auprès de Santé Canada et de la Food and Drug Administration des États-Unis au titre de fabricant d'instruments médicaux de classe 1.

Au cours du premier semestre de l'année prochaine, Steadiwear distribuera des exemplaires du gant à des cliniques de technologie d'assistance du Canada et des États-Unis afin de permettre aux patients de l'essayer. Les médecins et les autres professionnels de la santé qui souhaitent en obtenir un exemplaire peuvent communiquer avec M. Elias et M. Maamary au moyen du site Web de l'entreprise.

AGE-WELL, en tant que Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, a financé Steadiwear sur plusieurs années et a aidé l'entreprise à mettre le gant de stabilisation sur le marché dans le but d'améliorer la vie des personnes vivant avec le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson, qui sont les troubles moteurs les plus courants dans le monde.

« En ce qui concerne tous les aspects du démarrage d'une entreprise à partir de zéro - le mentorat, le soutien financier et l'environnement de collaboration - , AGE-WELL nous a aidés de toutes les façons possibles à en arriver là où nous en sommes aujourd'hui », a déclaré M. Elias. Steadiwear a remporté un concours d'Idéathon national organisé par AGE-WELL et HACKING HEALTH en 2017.

La jeune entreprise a également bénéficié d'un soutien et de partenariats avec le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), l'Institut ontarien du cerveau, les Centres d'excellence de l'Ontario, l'Université de la Colombie-Britannique, l'Université de Toronto et la International Essential Tremor Foundation.

En 2021, Steadiwear a reçu le prix « Choix du public » dans le cadre du concours de présentation MC² Capital du CABHI, et a été nommé finaliste du concours Hardware Cup de Life Sciences et du concours de présentation d'innovation dans la santé de MedVentures.

Steadiwear a terminé une ronde d'investissement de démarrage à l'été 2021.

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. https://agewell-nce.ca/

