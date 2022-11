Un Gala Reconnaissance pour les organismes jeunesse du Québec

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ) a tenu hier son Gala Reconnaissance à Saint-Paulin pour mettre en lumière les bons coups et les initiatives de ses membres.

Le Gala Reconnaissance est un événement rassembleur qui valorise l'expertise et la créativité des organismes autonomes jeunesse du Québec composant le ROCAJQ. « Les membres du ROCAJQ se démarquent au quotidien grâce à leur diversité d'actions et leur approche innovante », explique Wassila Yassine, directrice générale du ROCAJQ, « L'action communautaire autonome est une grande richesse pour le Québec et nous souhaitons mettre de l'avant le travail de ces organismes œuvrant pour la jeunesse ! »

Cette année, six initiatives ont été retenues sous trois catégories : la participation citoyenne des jeunes, les services offerts et les pratiques organisationnelles. Ces initiatives sont :

La mise en place du programme Un Toit pour Toi par le Centre Multi-Services Le Complice ;

par le Centre Multi-Services Le Complice ; La mobilisation de l'équipe de sensibilisation TAPAJ du Centre des jeunes l'Escale ;

La mise sur pied d'un site mobile de consommation supervisée par L'Oasis Unité Mobile d'Intervention ;

La mise sur pied du programme Mentorat 16-21 de Grands Frères Grandes Sœurs Montérégie qui dessert également la Gaspésie et la Côte-Nord ;

de Grands Frères Grandes Sœurs Montérégie qui dessert également la Gaspésie et la Côte-Nord ; Le spectacle multidisciplinaire Une parole à donner du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier ;

du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier ; La volonté d'amélioration continue des conditions de travail et d'exercice du Regroupement Action Prévention Jeunesse des Laurentides (R.A.P. Jeunesse).

Le ROCAJQ remercie les organismes participants pour le partage de leurs bonnes pratiques. « Nous espérons que ces initiatives pourront en inspirer plusieurs! » conclut la directrice générale du ROCAJQ.

À propos du ROCAJQ

Le ROCAJQ soutient 74 organismes aux actions riches et diversifiées, qui rejoignent plus de 300 000 jeunes dans 9 régions du Québec. Sa mission principale est de soutenir les membres, qui accompagnent des jeunes aux parcours de vie différenciés et de porter leur voix auprès de la population et des instances politiques.

SOURCE Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec

Renseignements: Demandes d'entrevues et d'informations supplémentaires : Ariane Aubin-Cadot, relationniste, [email protected], Cell. : 514-805-3715