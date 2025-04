Il partage l'histoire hilarante et coquine de sa réaction initiale à son lot.

TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - Bernard White d'Oshawa a une histoire comique concernant la façon dont il a découvert qu'il avait gagné le gros lot LOTTO MAX de 40 millions $ au tirage du 21 février 2025. Celle-ci vous fera certainement rire et peut-être même rougir un tantinet!

Travailleur des chemins de fer à la retraite, Bernard tente toujours de composer avec le fait qu'il soit le plus récent multimillionnaire de l'Ontario après avoir reçu un chèque pour son lot LOTTO MAX de 40 millions de dollars lors de sa célébration du gagnant OLG qui a eu lieu dernièrement. Aux premiers abords, Bernard paraît timide et réservé, mais en apprenant à mieux le connaître, on se rend vite compte qu'il est plein d'esprit et pince-sans-rire. Tout le monde s'est tordu de rire en l'écoutant raconter comment il a appris qu'il avait touché le gros lot de LOTTO MAX.

« Depuis quelques années, j'achète deux billets de LOTTO MAX par semaine, un pour moi et un autre pour ma fille. Avant d'aller au lit, je lui demande toujours d'en choisir un. Cette fois, elle a choisi le mauvais », a ricané Bernard.

« Ma fille se lève très tôt pour le travail et, le matin du tirage, elle a cogné à la porte de ma chambre et m'a réveillé d'un sommeil profond. Elle m'a dit qu'elle croyait que j'avais gagné 40 000 $ sur mon billet de LOTTO MAX. Je l'ai dévisagée, à moitié endormi, lui disant que c'était merveilleux et que l'on pourrait maintenant tous les deux payer nos voitures au complet. » Bernard s'est recouché, mais il était trop emballé pour se rendormir. « Cinq minutes plus tard, ma fille a cogné de nouveau à la porte pour me dire qu'il s'agissait plutôt de 40 millions de dollars! À ce moment, j'ai voulu sauter en dehors du lit, mais je ne pouvais pas, parce que je dors nu. Si j'avais porté une culotte, j'aurais certainement atteint le plafond! » a ri Bernard avec un petit air espiègle.

Malgré toute l'excitation dans l'air, la fille de Bernard est allée travailler, mais elle n'a pas pu se concentrer tellement elle pensait à son père, tout emballé, à la maison. Alors, elle est partie tôt. « Quand ma fille est revenue à la maison, nous sommes allés ensemble au magasin où j'avais acheté le billet. Nous l'avons vérifié au terminal de loterie, qui s'est illuminé comme un sapin de Noël! »

Toujours sous le choc, Bernard a sauté dans sa voiture. « Je savais ce qui me calmerait les nerfs : un long tour en auto. » Il voulait aller annoncer la bonne nouvelle à sa copine de longue date. « Je lui ai dit que j'avais gagné 40 000 $, parce que j'avais peine à m'ôter cette idée de la tête. Elle ne m'a pas cru, car je lui fais souvent des blagues. Puis, je lui ai avoué que c'était plutôt 40 millions de dollars. Je lui ai même montré le billet, mais cela ne l'a pas convaincue tout de suite. En fait, j'avais de la difficulté à sortir les mots de ma bouche : "J'ai gagné 40 millions de dollars". C'était comme un rêve! »

À 79 ans, Bernard est accro de pêche et adore la musique. Avec son gain, il désire acheter une nouvelle canne à pêche et des haut-parleurs à 3 000 $. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ferait des autres 39 996 800 $, il avait déjà la réponse : « Ma fille est très importante pour moi. Elle est la seule enfant que ma femme, maintenant décédée, et moi pouvions avoir. Elle aura un bel avenir confortable devant elle. »

Bernard a aussi une grande famille avec de nombreux frères et sœurs, et il souhaite leur donner un coup de pouce. « J'ai toujours rêvé de gagner un gros montant et de le partager avec mes proches. Leur venir en aide sera pour moi un plaisir. Je serai assurément l'oncle préféré de tout le monde! »

En plus de voyager (il aimerait bien également faire une croisière à Terre-Neuve où il est né), Bernard désire soutenir des organismes du domaine de la santé. « Il y a beaucoup de causes qui me tiennent à cœur et des dons généreux leur seront versés. »

Son gain fait beaucoup réfléchir Bernard. Bien qu'il ait vécu une belle vie jusqu'ici, il a ajouté ceci pour conclure : « Je planifie à présent vivre pleinement et m'amuser! »

Bernard a acheté son billet de LOTTO MAX gagnant à la station-service Shell, chemin Taunton Est à Oshawa.

Pour obtenir une vidéo et des photos de la célébration du gagnant de Bernard, veuillez utiliser les liens ci-dessous :

Vidéo et photos de la célébration du gagnant :

https://f.io/KPOGqg1d

(Le lien demeurera actif pendant trente jours. Aucun mot de passe n'est requis.)

Contenu du lien :

Fichier 1 - Photos du gagnant

Fichier 2 - Vidéo du gagnant - version pour diffusion à la télévision et version pour diffusion sur le Web

Fichier 3 - Publications sur les réseaux sociaux

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 9 milliards de dollars en lots : il y a eu 115 billets gagnants d'un gros lot et 937 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

Important à savoir : Tous les profits réalisés par OLG sont réinvestis dans la province. Alors, lorsque vous jouez à LOTTO MAX, vous jouez pour l'Ontario.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez Sensé reconnu à l'échelle mondiale.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 62 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

