Un franc succès pour la 4e édition du RDV OACIQ, tenue sous le thème « L'éthique, en toutes circonstances »!

BROSSARD, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le RDV OACIQ, journée de conférences et événement phare de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ), s'est tenu pour la toute première fois en ligne. Des centaines de participants - courtiers immobiliers, dirigeants d'agence, étudiants et partenaires de l'industrie - d'un peu partout au Québec se sont ainsi rassemblés en formule virtuelle.

Ayant pour thème L'éthique, en toutes circonstances, le RDV OACIQ 2021 a permis aux participants de parfaire leurs connaissances sur différents sujets en lien avec leur pratique. Parmi les sujets explorés au cours de cette journée : le conflit d'intérêts, la cybersécurité, le blanchiment d'argent ainsi que l'évolution des besoins des consommateurs et leurs impacts dans le milieu du courtage immobilier ont notamment été abordés. L'événement était animé par Pierre Craig, qui a consacré sa carrière au service du public à titre de journaliste et animateur, principalement à Radio-Canada.

« Le RDV OACIQ demeure chaque année un événement incontournable pour permettre aux courtiers immobiliers d'approfondir leurs connaissances et de revisiter leurs pratiques pour encore mieux informer et conseiller les consommateurs lors de leurs transactions immobilières », a souligné la présidente et chef de la direction de l'OACIQ, Nadine Lindsay, en ouverture de la journée. « Cette année, nous avons choisi de placer l'éthique au cœur de nos discussions, parce que sans éthique, il ne peut y avoir de confiance ».

Pour l'occasion, des conférenciers de renom ont fait réfléchir les participants sur les diverses facettes de l'éthique. Parmi les moments forts de la journée, la conférence « Conflit d'intérêts et courtage immobilier : quels sont les enjeux éthiques? » par le professeur et consultant Marc Jean, a apporté un éclairage sur ces questions ainsi que des pistes de solution des plus intéressantes basées sur l'autonomie jumelée à la conscience de l'autre.

Une référence en matière de cybersécurité, Steve Waterhouse, a révélé des moyens à prendre pour mieux protéger les données personnelles ainsi que celles des clients, proposant des stratégies concrètes à cette fin. Franck Jovanovic, professeur titulaire d'économie et de finance à l'Université TÉLUQ, a abordé quant à lui les risques liés aux enjeux du blanchiment d'argent dans le secteur de l'immobilier au Québec, les indicateurs pour détecter les tentatives de blanchiment d'argent et savoir comment agir dans de telles circonstances.

En après-midi, un jeu-questionnaire interactif a donné l'occasion aux participants de tester leurs connaissances en répondant aux questions les plus fréquemment posées aux agents du centre de renseignements Info OACIQ. La suite du programme était une discussion animée par Pierre Craig, qui traitait de l'évolution des besoins des consommateurs. Jacques Nantel, professeur émérite, Yvon Rudolphe, professeur à l'UQAM ainsi que Georges Bardagi, titulaire de permis de courtage immobilier de l'OACIQ et dirigeant d'agence, ont échangé sur l'impact de la pandémie sur les besoins des consommateurs et leurs incidences sur la pratique du courtage immobilier. Pour clore la journée, l'expert en préparation mentale Jean François Ménard a enseigné aux participants comment développer une flexibilité mentale et les a invités à prendre conscience de l'impact de leur attitude sur leur performance et celle des autres.

M. Pierre Hamel, président du conseil d'administration de l'OACIQ, a tenu à féliciter les participants à l'événement : « Au cœur de l'effervescence du marché immobilier des derniers mois, prendre les bonnes décisions et agir en tout temps de façon éthique a pris tout son sens, car il fallait veiller aux intérêts des clients. Vous voilà, au terme de cette journée, encore mieux outillés. »

À propos du RDV OACIQ 2021

En plus des conférenciers et panélistes, l'OACIQ a pu compter sur de nombreux commanditaires qui ont contribué au succès de cet événement. Nous tenons à remercier Lussier Dale Parizeau, le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du courtage immobilier du Québec (FARCIQ), La Presse, Lavery Avocats, Cellcom Rive-Sud - Dépositaire Bell, l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), Stewart Title ainsi que les Épices Kanel. Le RDV OACIQ en est à sa quatrième édition et vise à outiller davantage les titulaires d'un permis de l'OACIQ et, ainsi, encore mieux protéger le public.

À propos de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) assure la protection du public qui utilise les services de courtage immobilier encadrés par la Loi sur le courtage immobilier. Il est membre des Autorités de réglementation du courtage immobilier du Canada (ARCIC), une organisation qui regroupe l'ensemble des régulateurs canadiens en matière de courtage immobilier, d'inspection en bâtiment et de gestion de copropriétés pour certaines provinces.

oaciq.com

Facebook: OACIQ

LinkedIn: OACIQ

SOURCE Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Renseignements: Pour une entrevue ou pour obtenir plus d'information : [email protected]

Liens connexes

http://www.oaciq.com/