WASHINGTON, 11 janvier 2021 /CNW/ - RCB Fund Services LLC, l'agent de distribution du Fonds Fair de ICP Asset Management Inc. (le « Fonds Fair ICP »), annonce l'ouverture du processus de réclamation auprès du Fonds Fair ICP. Le Fonds Fair ICP a été créé par la United States Securities and Exchange Commission (« SEC ») en vue de la distribution de plus de 22 millions de dollars en sommes restituées, intérêts avant jugement et pénalités civiles perçus dans l'affaire SEC c. ICP Asset Management, LLC, et al., 10-cv-4791-LAK-JCF (S.D.N.Y.) (l'« action civile »). Le Fonds Fair ICP sera distribué aux investisseurs lésés par les pratiques frauduleuses et les déclarations trompeuses faites relativement aux titres garantis par des créances (« CDO »), connus sous le nom de « Triaxx CDOs ». Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Fonds Fair ICP à l'adresse suivante : www.icpfairfund.com ou www.sec.gov/divisions/enforce/claims/icp-asset.htm.